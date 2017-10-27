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Kennedy suikasti belgelerine 'Derin ' engeli

Trump, suikast ile ilgili yaklaşık 2 bin 800 dokümanın ise yayımlanması kararını verdi. Beyaz Saray yetkilileri yayımlanmasına izin verilen dosyaların içeriğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Başkan Kennedy suikastı üzerinde öldürüldüğü 22 Kasım 1963 tarihinden bu yana komplo teorileri dolaşıyor. Devletin suikastle ilgili bazı bilgilerin açığa çıkmasını istemediği yönünde iddialar bulunuyordu.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 08:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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gurbetci gurbetci

Derin devlet öldurdu tabiki musade vermezler

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cevapla 27.10.2017 12:07
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