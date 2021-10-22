Son dakika: Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den flaş "Turkovac aşısı" açıklaması

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bulunan aşılarla bilimin, toplumun sağlığına ve hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunmayı başardığını söyledi.
İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görülen Uğur Şahin ve Özlem Türeci, törenin yapılacağı Oviedo kentinde basın toplantısı düzenledi.
"Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızın imkansızını gerçekleştirdik." diyen Şahin, "2020'de başladığımız çalışmaları en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyordu. Vardiyalı 24 saat çalıştık. Herkes işine konsantre oldu. Dışarıda olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Bu bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir fırsat verdi." dedi.
Ürettikleri Kovid-19 aşısının aşamalarının engelsiz bir süreçle ilerlediğini kaydeden Şahin, faz 1'de 4 bin , faz 2'de 60 bin ve faz 3'te 5 milyon kişide uygulanan aşının onayının çok büyük bir veri tabanına dayandığını vurguladı.