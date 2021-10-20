Alman basını Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'ın taciz skandalını örtbas etti





TACİZ, MOBBİNG

Bağımsız olmakla övünen Alman basınında gazete sahiplerinin nasıl baskı yaptığı bir kez daha gözler önüne serildi. Almanya'nın en büyük medya gruplarından Axel Springer'in bir taciz olayını nasıl örtbas etmek istediği ortaya çıktı. Görevden alınan Julian Reichelt'in bazı kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu, mobbing uyguladığı ve bazı çalışanları haksız terfi ettirdiği belirlendi.



'ETİK'E SIĞINDI

Reichelt'in bazı stajyer kızlara, "Uyudun mu? Ne yapıyorsun? Senin tenini hissetmek istiyorum" gibi mesajlar yazdığı, ilişkiye girdiklerini terfi ettirerek para verdiği, girmeyenlere mobbing uyguladığı belirtiliyor. Haberlerinde hiçbir etik kurala uymayan, hedefindeki herkesi yok eden Bild, eleştiri oklarının hedefi olunca, "etik kurallarına" sığınmaya çalıştı.