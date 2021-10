Alman basını Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'ın taciz skandalını örtbas etti

REZALETİ NEW YORK TİMES YAYINLADI

Dirk İppen ise kararından vazgeçmedi ve haberi yayınlatmadı. Bunun üzerine gazeteciler haberi Amerikan New York Times'a sızdırdı. New York Times'ta haber yayınlanınca Alman basın dünyasında deprem yaşandı. ABD'de siyasi gazete Politico'yu satın alan Axel Springer, olayların ABD'de duyulması üzerine bu kez skandalı örtbas edemedi ve Bild'in Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'i görevden almak zorunda kaldı.