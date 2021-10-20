Alman basını Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'ın taciz skandalını örtbas etti

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkındaki taciz iddialarının bazı gazeteciler tarafından araştırılması sonucunda skandal patladı. Ancak Bild'in bağlı olduğu Axel Springer Yayınevi, "Araştırdık, Reichelt'le ilgili iddialar, onu görevden almayı gerektirecek suçlamalar değil" diye açıklama yaptı.
BİLD OLAYI KAPATMAK İSTEDİ
Olayların üzerini kapatacağı anlaşılan Springer Yayınevi'nin bu açıklaması, bazı araştırmacı gazetecileri tatmin etmedi. Ülkenin en büyük medya gruplarından İppen Medya Grubu'na bağlı "Özel İstihbarat" ekibindeki gazeteciler, konunun peşini bırakmadı. Aylar süren bir araştırma yapan gazeteciler, geniş kapsamlı haber hazırladılar. Ve haber, gruba bağlı gazetelerin pazar baskısına yetiştirildi.
GAZETECİLER İSYAN ETTİ
Sabah'ın haberine göre medya grubunun sahibi Dirk İppen, bu haberin gazetelerinde yayınlanmasını yasakladı. İppen'in, Axel Springer Yayınevi'nin ricası üzerine bu haberi yayınlamadığı öğrenildi. Haberi hazırlayan gazeteciler bunun üzerine, isyan bayrağı açtılar. Gazeteciler, patronları İppen'e açık bir mektup yazarak, haberin engellenmesinin basın özgürlüğüne vurulmuş darbe olduğunu bildirdiler.