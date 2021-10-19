Alman Bild gazetesinde cinsel taciz skandalı: Yayın yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı

Reichelt daha sonra o kadına, yüksek profilli bir iş verdi ve onu Berlin kulesinin yakınındaki otel odalarına çağırmaya devam etti.

Kadın çalışan, müfettişlere "Bild'de işler hep böyle gidiyor" dedi. "Patronla yatan daha iyi bir iş bulur."



NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Özkök'e yakınlığıyla bilinen Kai Diekmann'dan sonra görevi devralan Reichelt hakkında, konumunun gücünü suistimal ederek çalışanlarına baskı uyguladığı, mobbing yaptığı ve kadınlara yönelik olumsuz tavır sergilediği gerekçesiyle Axel Springer yayınevi içinde soruşturma başlatılmıştı.