Alman Bild gazetesinde cinsel taciz skandalı: Yayın yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı

Reichelt'in görevini ise geçici olarak Bild am Sonntag Genel Yayın Yönetmeni Alexandra Würzbach üstlendi. Julian Reichelt, şirket çalışanlarının iç iletişimde kullandığı 'Slack' uygulamasından paylaştığı mesajında, "Bild ve Bild'in çalışanları benim hayatımdır. Her zaman Bild'in iyi olması için çalıştım ve bugünlerde de her ne kadar çok zor gelsede bunun için çalışıyorum. Bu nedenle yönetim kurulundan soruşturmanın aydınlatılması ve bana yöneltilen suçlamaların daha sağlıklı değerlendirilmesi için geçici olarak görevden ayrılmayı talep ettim" demişti.









Ertuğrul Özkök ve Kai Diekmann

Axel Springer Yayın Grubu'na bağlı Bild gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Kai Diekmann hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla yürütülen soruşturma açılmıştı.

Savcılık, bir Axel Sringer Yayınevi çalışanının Diekmann hakkında "cinsel tacizden" suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, konuya ilişkin soruşturma açmıştı. Yayınevi çalışanı, Diekmann tarafından 2016 yazındaki bir toplantı sonrasında cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.





Potsdam Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Diekmann'a yönelik yürütülen soruşturmanın "suçlu olduğuna dair yeterli şüphenin" bulunmaması nedeniyle sonlandırıldığı belirtilmişti.

"OBJEKTİF KANIT BULUNAMADI"

Açıklamada, "Soruşturma neticesinde, dava temelini oluşturacak bir olguya rastlanmadığı" ifade edilmişti. Savcılık, Diekmann'a yönelik soruşturmada, "tanığın ifadesini doğrulayabilecek objektif kanıtların bulunmadığını" belirtmişti.

Diekmann'ın avukatı Otmar Kury konuya dair yaptığı açıklamada, soruşturmayı yürüten yetkililere karşı büyük bir güven duyduklarını ve soruşturmanın kapatılmasıyla bunun teyit edildiğini ifade etmişti.

Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen Diekmann, ocak ayı sonunda Axel Springer Yayın Grubu'ndaki görevlerini bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Axel Springer Yayın Grubu Sözcüsü Edda Fels o dönemde yaptığı açıklamada, yayınevi çalışanının Diekmann'a yönelik "cinsel taciz" iddiasını hukukçularla araştırdıklarını ve kendilerince Diekmann'ı suçlu sayabilecek bir davranış tespit edemediklerini duyurmuştu.