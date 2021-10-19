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    • 19.10.2021 09:53
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    Alman Bild gazetesinde cinsel taciz skandalı: Yayın yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı

    Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild'in yayın yönetmeni Julian Reichelt, şirket içinde yapılan soruşturma sonrasında görevden alındı. Gazete çalışanı bir grup kadın; mobbing, pozisyonunu kullanarak sömürme, cinsel taciz gibi iddialarla yönetim kuruluna başvurmuştu. Reichelt, Ertuğrul Özkök'e yakınlığıyla bilinen Kai Diekmann’dan sonra görevi devralmıştı. Kai Diekmann da tıpkı Reichelt gibi cinsel tacizle suçlanmıştı.

    Alman gazetesi Bild’de taciz skandalı

    Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild'de taciz skandalı giderek büyüyor. Axel Springer bünyesindeki tabloid gazetesi, bugün yapılan açıklamada yayın yönetmeni Julian Reichelt'in görevden alındığını duyurdu.

    Kısa bir süre önce ABD merkezli Politico'yu 1 milyar dolara satın alan şirket tarafından yapılan açıklamada, "Reichelt, özel yaşamı ile iş ilişkisini açıkça ayırmayı başaramadı ve yönetim kuruluna bu konudaki hatasını söyledi" denildi.



    Reichelt'in altında çalışan kadınlarla ilişkisi olduğu belirtildi.

    Bild'in televizyon ayağını da yöneten Reichelt konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bir savaş muhabiri olarak kariyerine başlayan Reichelt hakkında Alman basını bu yılın başında, kendi altında çalışan genç kadın çalışanlarla yakın ilişkiye girdiği iddia edilmişti.



        "PATRONLA YATAN DAHA İYİ BİR İŞ BULUR"
        Julian Reichelt, Kasım 2016'da Bild tarafından kiralanan bir hukuk firmasından müfettişlere verdiği ifadede "Bir stajyerle ilişkim olduğunu öğrenirlerse işimi kaybederim" dedi.

        Bu ifadelerden hemen önce, gazetedeki başka bir kadın da cinsel taciz şikayetinde bulundu. Ancak Reichelt'in genç çalışanla ilişkisi devam etti, ifade hatta tacizci Reichelt 2017'de terfi etti.

        Reichelt daha sonra o kadına, yüksek profilli bir iş verdi ve onu Berlin kulesinin yakınındaki otel odalarına çağırmaya devam etti.

        Kadın çalışan, müfettişlere "Bild'de işler hep böyle gidiyor" dedi. "Patronla yatan daha iyi bir iş bulur."

        NELER OLMUŞTU?
        Ertuğrul Özkök'e yakınlığıyla bilinen Kai Diekmann'dan sonra görevi devralan Reichelt hakkında, konumunun gücünü suistimal ederek çalışanlarına baskı uyguladığı, mobbing yaptığı ve kadınlara yönelik olumsuz tavır sergilediği gerekçesiyle Axel Springer yayınevi içinde soruşturma başlatılmıştı.



        Reichelt'in görevini ise geçici olarak Bild am Sonntag Genel Yayın Yönetmeni Alexandra Würzbach üstlendi. Julian Reichelt, şirket çalışanlarının iç iletişimde kullandığı 'Slack' uygulamasından paylaştığı mesajında, "Bild ve Bild'in çalışanları benim hayatımdır. Her zaman Bild'in iyi olması için çalıştım ve bugünlerde de her ne kadar çok zor gelsede bunun için çalışıyorum. Bu nedenle yönetim kurulundan soruşturmanın aydınlatılması ve bana yöneltilen suçlamaların daha sağlıklı değerlendirilmesi için geçici olarak görevden ayrılmayı talep ettim" demişti.




        Ertuğrul Özkök ve Kai Diekmann

        Axel Springer Yayın Grubu'na bağlı Bild gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Kai Diekmann hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla yürütülen soruşturma açılmıştı.

        Savcılık, bir Axel Sringer Yayınevi çalışanının Diekmann hakkında "cinsel tacizden" suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, konuya ilişkin soruşturma açmıştı. Yayınevi çalışanı, Diekmann tarafından 2016 yazındaki bir toplantı sonrasında cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

        Potsdam Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Diekmann'a yönelik yürütülen soruşturmanın "suçlu olduğuna dair yeterli şüphenin" bulunmaması nedeniyle sonlandırıldığı belirtilmişti.

        "OBJEKTİF KANIT BULUNAMADI"
        Açıklamada, "Soruşturma neticesinde, dava temelini oluşturacak bir olguya rastlanmadığı" ifade edilmişti. Savcılık, Diekmann'a yönelik soruşturmada, "tanığın ifadesini doğrulayabilecek objektif kanıtların bulunmadığını" belirtmişti.

        Diekmann'ın avukatı Otmar Kury konuya dair yaptığı açıklamada, soruşturmayı yürüten yetkililere karşı büyük bir güven duyduklarını ve soruşturmanın kapatılmasıyla bunun teyit edildiğini ifade etmişti.

        Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen Diekmann, ocak ayı sonunda Axel Springer Yayın Grubu'ndaki görevlerini bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Axel Springer Yayın Grubu Sözcüsü Edda Fels o dönemde yaptığı açıklamada, yayınevi çalışanının Diekmann'a yönelik "cinsel taciz" iddiasını hukukçularla araştırdıklarını ve kendilerince Diekmann'ı suçlu sayabilecek bir davranış tespit edemediklerini duyurmuştu.



            ÖZKÖK-DIEKMANN DOSTLUĞU
            Bild'in CEO'su Kai Diekmann'la yakın ilişki kuran Özkök, Türk düşmanlığı yapan Bild'e akıl hocalığı yapıyordu. Özkök, Bild'de Diekmann'a methiyeler düzerek elde ettiği köşesinden ülkesini Almanya'ya şikayet ediyordu. Bild, sık sık Almanya'ya gidip Diekmann'ın evinde kalan Özkök'ten Türkiye ve Erdoğan konusunda brifing alıp Türkiye'yi karalıyordu.

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