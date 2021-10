Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yılında anıldı! İnançlı ve savaşçı bir karakter...

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, İzzetbegoviç'e Bosna Hersek'in bağımsızlığı için yaptıklarından dolayı her zaman minnettar kalacaklarını ifade ederek, "En zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanındaydı. Aliya İzetbegoviç'i her zaman hatırlayacağız." dedi.





19 EKİM 2003'TE VEFAT ETTİ



Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.