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    • Dünya
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    • 19.10.2021 15:12
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    Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yılında anıldı! İnançlı ve savaşçı bir karakter...

    Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 18. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri başında tören düzenlendi. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzzetbegoviç'in savaşçı ve inançlı kişiliğine vurgu yaptı. Haberin detayları...

    AA
    Bilge Kral’ın vefatının 18. yılı! Dikkat çeken sözler

    Hayatı boyunca Müslüman Boşnakların hakları için mücadele eden İzzetbegoviç'in vefat yıl dönümünde gerçekleştirilen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, İzzetbegoviç'e Bosna Hersek'in bağımsızlığı için yaptıklarından dolayı her zaman minnettar kalacaklarını ifade ederek, "En zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanındaydı. Aliya İzetbegoviç'i her zaman hatırlayacağız." dedi.



    19 EKİM 2003'TE VEFAT ETTİ

    Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

    "Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında yer alan Aliya, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.



    Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisini (SDA) 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

        Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.



        Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

        "BÜTÜN İNSANLIK İÇİN YÜKSELTTİĞİ MEŞALE..."

        Şentop, Twitter hesabından İzzetbegoviç'in fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Bütün hayatını adalet, özgürlük ve inancı için vakfeden Aliya İzzetbegoviç'i, 18. vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Kardeş Bosna halkı ve bütün insanlık için yükselttiği meşale hiç sönmeyecek, verdiği onurlu mücadele asla unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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