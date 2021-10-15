ABD-Çin rekabeti dünyayı nereye sürüklüyor? İşte Pentagon'u sarsan istifanın perde arkası

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da teknolojideki atıllığa ve bürokrasiye isyan ederek istifasını sunan baş yazılımcı Nicolas Chaillan, yapay zekada Çin'e karşı yarışın kaybedilmek üzere olduğunu söylemiş ülkesine sert eleştirilerde bulunmuştu. ABD ile Çin arasındaki rekabet Tayvan-Çin arasındaki gerginlik ile yeninden gündeme gelirken Chaillan'ın istifasının perde arkası da ortaya çıktı.
İSTİFA EDİP ABD'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ
Pentagon'da teknolojideki atıllığa ve bürokrasiye isyan ederek istifasını sunan baş yazılımcı Nicolas Chaillan, yapay zekada Çin'e karşı yarışın kaybedilmek üzere olduğunu söylemiş, ABD'ye sert eleştirilerde bulunmuştu.
"Financial Times" gazetesine konuşan Chaillan, 2 Eylül'deki istifasının ABD ordusunda teknolojik dönüşümdeki yavaşlığı protesto amacı taşıdığını belirterek Çin'in ABD'yi geçişini seyretmeye tahammül edemediğini söylemişti.
Chaillan, ABD'nin, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden." dedi.
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Bu gelişmelerin perde arkasında yaşananlar merak edilirken A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, "ABD kendi içine kapanma eğilimine girdi. Siber mücadeleyi bunun içerisine konumlandırmak gerekiyor. Şimdi siber bir taarruzla karşı karşıya kalıyor ama bu siber taarruza karşı kendi varlıklarını, kendi stratejik yığınağını koruyamıyor." dedi.