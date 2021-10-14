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    • Dünya
    • 14.10.2021 11:10
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    • 14.10.2021 11:10
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    Almanya'daki enerji krizinde hedef Şansölye: Merkel bizi yalnız mı bırakacak?

    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, enerji piyasasını da vurdu. Bu durumdan en çok Avrupa ülkeleri nasibini alırken Almanya'da Merkel hükümetinin artan fiyatlara karşı önlem almaması sert eleştirilere neden oldu. "Buzla kaplı Şansölye" başlığını atan Alman basınından Bild gazetesi, "Merkel, en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?" sorusunu yöneltti.

    Almanya’daki enerji krizinde hedef Şansölye

    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, enerji piyasasını da vurdu. Bu durumdan en çok Avrupa ülkeleri nasibini aldı. Tüm enerji kaynaklarını etkileyen ve elektrik fiyatlarına da yansıyan doğalgaz fiyatlarındaki ani artışlar, Avrupa'da hükümetleri acil önlemler almaya itti.

    İngiltere'de elektrik fiyatı 9 ayda üçe katlandı, İtalya'da fiyatlar son bir ayda yüzde 30 yükseldi.

    Türkiye, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir enerji projeleri sayesinde fiyatlarda Avrupa'nın gerisinde kaldı.


    ALMANYA'DA MERKEL'E TEPKİ
    Avrupa, artan enerji fiyatlarıyla konuşuluyor. Kıtada doğalgaz fiyatlarında yükselişler yaşanırken, Almanya'ya gaz aktaran enerji şirketi Uniper'in CEO'su Klaus-Dieter Maubach, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada, "Fiyatlar tarihi zirvede" dedi.

    "MERKEL EN SOĞUK KIŞTA BİZİ YALNIZ MI BIRAKACAK"
    Almanya'da Merkel hükümetinin artan fiyatlara karşı önlem almaması sert eleştirilere neden oldu. "Buzla kaplı Şansölye" başlığını atan Alman basınından Bild gazetesi, "Merkel, en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?" sorusunu yöneltti.

    "FİYATLAR REKORA KOŞUYOR"
    Haberde, "Almanya'nın tamamı rekor bir kışa doğru titriyor. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları rekora koşuyor" denildi.

    "MERKEL DURUMU GÖRMEZDEN GELİYOR"
    Yaşananlar karşısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "durumu tamamen görmezden geldiği" belirtilerek, planlanmış bir önlem olmadığı kaydedildi.



        İNGİLTERE VE ALMANYA'DA REKOR ARTIŞ...
        Ocak 2021'de İngiltere'de megawatt saati 22,56 Euro olan doğalgaz Eylül 2021'de 57,81 Euro olarak kayıtlara geçti.

        Almanya'da 9 aylık periyotta doğalgazın megawatt saati 19,96 Euro'dan 57,45 Euro seviyelerine yükseldi.



        SON BİR YILDA %600'ÜN ÜZERİNDE...
        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, fiyatlar salgın nedeniyle talebin düştüğü geçen yıl megavatsaat başına 3,75 euroya kadar gerilemişti. Geçen yıl eylülde TTF'de megavatsaat başına 12 euro olan doğal gaz fiyatı, bu yıl 27 Eylül'de 85 euroya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde arttı.

        Krizin en çok hissedildiği İngiltere'de ise doğal gaz 22,56 eurodan 57,81 euroya kadar yükseldi. Doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda Almanya'da yüzde 300, Hollanda'da yüzde 270'in üzerinde arttı.



        Avrupa'da astronomik artışlar karşısında Türkiye'de ise ocak ayında megawatt saat başına 13,70 euro olan doğal gaz birim fiyatı eylülde 21,27 oldu.



            ARTIŞ DOĞALGAZDA OLUYOR ETKİSİ ELEKTRİKTEN ÇIKIYOR!
            Pandeminin etkilerinin hissedilmeye başladığı enerji piyasasında doğalgazın metreküpündeki her artış elektriğe de doğru orantılı olarak yansıdı.



            Ocak 2021 ve Eylül 2021 tarihleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Polonya, ve Türkiye'deki elektrik fiyatlarını sizler için inceledik.

            Buna göre;

            İngiltere'de Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 89,83 Euro iken Eylül 2021'de bu fiyat 240,30 Euro'ya yükseldi.

            Almanya'da Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 52,81 Euro olarak kayıtlara geçerken Eylül 2021'de ise bu fiyat 127,63 Euro'ya yükseldi.

            İspanya'da Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 60,71 Euro iken Eylül 2021'de bu fiyat 147,34 Euro'ya yükseldi.

            Polonya'da Ocak 2021'de elektriğin megawatt saati 54,89 Euro iken Eylül 2021'de bu fiyat 100,84 Euro'ya yükseldi.

            Türkiye'de ise Ocak ayında megawatt saati 33,04 olan elektrik Eylül ayında 52,85 Euro olarak kayıtlara geçti.



            TÜRKİYE'DE FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞ AVRUPA'NIN GERİSİNDE
            Avrupa'daki bu durum Türkiye'de ise tam tersi şekilde seyretti. Salgın sürecinde atılan adımlar ve yapılan yatırımlar Türkiye'yi krizin dışında tuttu. Türkiye'de eylül ayındaki elektrik fiyatları megawatt saat başına 52,85 euro oldu.
            Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, 9 Ekim tarihli 'Yüksek Tansiyon' başlıklı köşe yazısında Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi ile ilgili çarpıcı detaylara yer verdi.

            Avrupa'nın küresel ölçekte darboğaza girdiğini belirten Ergün Diler, "Doğalgaz sıkıntısı, elektrik sancısı, Avrupa Ordusu tartışması, Polexit hamlesi, Akdeniz'deki belirsizlik, AUKUS darbesi, Brexit'le başlayan sorunların giderek büyüdüğünü göstermekte... Avrupa hem kendi içinde hem de küresel ölçekte adım atamamakta..." ifadelerini kullandı.

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