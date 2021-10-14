Almanya'daki enerji krizinde hedef Şansölye: Merkel bizi yalnız mı bırakacak?

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, enerji piyasasını da vurdu. Bu durumdan en çok Avrupa ülkeleri nasibini aldı. Tüm enerji kaynaklarını etkileyen ve elektrik fiyatlarına da yansıyan doğalgaz fiyatlarındaki ani artışlar, Avrupa'da hükümetleri acil önlemler almaya itti.

İngiltere'de elektrik fiyatı 9 ayda üçe katlandı, İtalya'da fiyatlar son bir ayda yüzde 30 yükseldi.



Türkiye, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir enerji projeleri sayesinde fiyatlarda Avrupa'nın gerisinde kaldı.