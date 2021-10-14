Almanya'daki enerji krizinde hedef Şansölye: Merkel bizi yalnız mı bırakacak?

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, enerji piyasasını da vurdu. Bu durumdan en çok Avrupa ülkeleri nasibini aldı. Tüm enerji kaynaklarını etkileyen ve elektrik fiyatlarına da yansıyan doğalgaz fiyatlarındaki ani artışlar, Avrupa'da hükümetleri acil önlemler almaya itti.
İngiltere'de elektrik fiyatı 9 ayda üçe katlandı, İtalya'da fiyatlar son bir ayda yüzde 30 yükseldi.
Türkiye, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir enerji projeleri sayesinde fiyatlarda Avrupa'nın gerisinde kaldı.
ALMANYA'DA MERKEL'E TEPKİ
Avrupa, artan enerji fiyatlarıyla konuşuluyor. Kıtada doğalgaz fiyatlarında yükselişler yaşanırken, Almanya'ya gaz aktaran enerji şirketi Uniper'in CEO'su Klaus-Dieter Maubach, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada, "Fiyatlar tarihi zirvede" dedi.
"MERKEL EN SOĞUK KIŞTA BİZİ YALNIZ MI BIRAKACAK"
Almanya'da Merkel hükümetinin artan fiyatlara karşı önlem almaması sert eleştirilere neden oldu. "Buzla kaplı Şansölye" başlığını atan Alman basınından Bild gazetesi, "Merkel, en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?" sorusunu yöneltti.
"FİYATLAR REKORA KOŞUYOR"
Haberde, "Almanya'nın tamamı rekor bir kışa doğru titriyor. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları rekora koşuyor" denildi.
"MERKEL DURUMU GÖRMEZDEN GELİYOR"
Yaşananlar karşısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "durumu tamamen görmezden geldiği" belirtilerek, planlanmış bir önlem olmadığı kaydedildi.