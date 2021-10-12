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    • Dünya
    • 12.10.2021 12:35
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    • 12.10.2021 12:49
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    SON DAKİKA! Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi | AFAD son depremler

    Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarından da hissedildiği belirtildi.

    Yunanistan’da deprem! Türkiye’den de hissedildi

    Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası'nda bugün 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Girit'in güneydoğusundaki Sitia'ya 51 kilometre mesafede. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem, Türkiye'nin batı kıyılarında da hissedildi. Antalya, Muğla ve İzmir'de sarsıntının hissedildiği bildiriliyor.

    Girit'te son olarak adanın güneyinden geçen devasa fay hattında 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

    Girit Adası, Eylül ayının sonunda da 6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. En az bir kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina yıkılmış, Girit genelinde okullar tatil edilmişti.

    Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

    AFAD YUNANİSTAN DEPREMİ AYRINTILARI
    AFAD depremin büyüklüğünü 6,3 olarak duyururken; Ege kıyılarında Muğla, İzmir, Aydın gibi illerde de depremin hissedildiği bildirildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi | AFAD son depremler
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