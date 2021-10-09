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    • Dünya
    • 09.10.2021 12:34
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    • 09.10.2021 12:39
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    İngiltere'de benzinden sonra gıda sıkıntısı patlak verdi! Halk tedirgin...

    Avrupa'nın en büyük ülkelerinden olan İngiltere'de panik havası hakim. Ülkede yakıttan sonra bir kriz daha patlak verdi. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) dayandırılan verilere göre; son haftalarda İngilizlerin bazı temel gıdaları alamadığı belirtildi. Endişeye kapılan halkın, yiyecek stoklamaya başladığı kaydedildi. Haberin detayları...

    İngiltere’de benzinden sonra yeni kriz

    İngiltere'de devam eden tedarik krizi artarak devam ediyor. Halkın endişesi gitgide büyürken benzinde yaşanan tedarik sorunları gıdaya da sıçradı. Süpermarketlerde rafların boş kalması sonrası İngiliz hükümetinin kriz yönetimindeki çaresizliği gözler önüne serildi.

    İngiliz silahlı kuvvetler personelinin, 4 Ekim'den bu yana benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamasına rağmen, istasyonlarındaki sorun halen devam ediyor. Bazı benzin istasyonlarında hiç yakıt bulunmazken, yakıtın bulunduğu yerlerde ise uzun kuyruklar oluşuyor.

    Birçok benzin istasyonunu gezdiğini ancak yakıt bulamadığını söyleyen bir araç sahibi, yaptığı açıklamada, "Benzinin olmadığı bu günleri korkunç buluyorum. Londra'da hiç yakıt yok ve halen insanlara 'kriz yok' diye yalan söylüyorlar ancak özellikle Londra'nın doğusunda büyük bir kriz var." ifadelerini kullanıyor.

    GIDA STOĞU KRİZİ

    İngiltere'de şimdi ise gıda krizi sorunu baş gösterdi. Tedarik problemleri nedeniyle temel gıdalara ulaşmakta zorluk yaşayan halkın yiyecek stoklamaya başladığı ifade ediliyor.

        İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedarik sorunlarına yanıt verilebilmesi için ülkenin en büyük süpermarketler zinciri Tesco'nun eski CEO'su Sir Dave Lewis'i göreve getirdi.

        ONS'nin araştırmasında ayrıca her yedi kişiden biri yakıt alamadığını bildirdi. Yaşanan kriz karşısında askerlerin ağır vasıtaları sürmek için devrede olacağı kaydedildi. Sektör yetkilileri, Başbakan Johnson'ı artan maliyetlerin üretimi engellememesi için firmalara yardım etmeye çağırdı.

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        Haberler Dünya İngiltere'de benzinden sonra gıda sıkıntısı patlak verdi! Halk tedirgin...
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