İngiltere'de benzinden sonra gıda sıkıntısı patlak verdi! Halk tedirgin...

İngiltere'de devam eden tedarik krizi artarak devam ediyor. Halkın endişesi gitgide büyürken benzinde yaşanan tedarik sorunları gıdaya da sıçradı. Süpermarketlerde rafların boş kalması sonrası İngiliz hükümetinin kriz yönetimindeki çaresizliği gözler önüne serildi.
İngiliz silahlı kuvvetler personelinin, 4 Ekim'den bu yana benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamasına rağmen, istasyonlarındaki sorun halen devam ediyor. Bazı benzin istasyonlarında hiç yakıt bulunmazken, yakıtın bulunduğu yerlerde ise uzun kuyruklar oluşuyor.
Birçok benzin istasyonunu gezdiğini ancak yakıt bulamadığını söyleyen bir araç sahibi, yaptığı açıklamada, "Benzinin olmadığı bu günleri korkunç buluyorum. Londra'da hiç yakıt yok ve halen insanlara 'kriz yok' diye yalan söylüyorlar ancak özellikle Londra'nın doğusunda büyük bir kriz var." ifadelerini kullanıyor.
GIDA STOĞU KRİZİ
İngiltere'de şimdi ise gıda krizi sorunu baş gösterdi. Tedarik problemleri nedeniyle temel gıdalara ulaşmakta zorluk yaşayan halkın yiyecek stoklamaya başladığı ifade ediliyor.