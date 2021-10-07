İngiltere’deki yakıt krizi ne zaman bitecek?

Doç. Dr. Tanrıkulu, "İngiltere'de Brexit sonrası nakliye şoförü sayısı yetersiz kaldı. Bu durum, özellikle uzun kuyrukların oluştuğu akaryakıt krizine ve gıda sektöründe aksamalara yol açtı. Tedarik sorunu nedeniyle bazı marketlerde raflar boş kaldı. Krize neden olan tır şoförü eksikliğinden dolayı İngiliz ordusunda görevli bazı personeller benzin istasyonlarında çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı.

