İngiltere'deki yakıt krizi ne zaman bitecek?
Dünya İngiltere'de yaşanan yakıt krizini konuşuyor. Yakıt krizi nedeniyle ülkede raflar boşalırken sürücüler adeta birbirlerine giriyor. Öte yandan ordu yakıt krizi için devreye girdi. Peki İngiltere'deki yakıt krizi ne zaman bitecek? İşte merak edilen sorunun cevabı
İngiltere'de yaşanan tedarik krizini değerlendiren Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "Kriz tahmin edilenden daha uzun sürebilir. İş gücü piyasasına katılan genç sayısının her yıl azalmasıyla yerlerini dolduracak çalışan bulmak giderek zorlaşıyor" dedi.
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, İngiltere'de yaşanan tedarik krizini değerlendirdi.
Doç. Dr. Tanrıkulu, "İngiltere'de Brexit sonrası nakliye şoförü sayısı yetersiz kaldı. Bu durum, özellikle uzun kuyrukların oluştuğu akaryakıt krizine ve gıda sektöründe aksamalara yol açtı. Tedarik sorunu nedeniyle bazı marketlerde raflar boş kaldı. Krize neden olan tır şoförü eksikliğinden dolayı İngiliz ordusunda görevli bazı personeller benzin istasyonlarında çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Tanrıkulu, "AB'ye karşı olan medya tarafından Brexit, şu anda dramatik darboğazların en önemli nedenlerinden biri olarak yorumlanıyor ve iş gücü açığının geldiği noktayı özetliyor. Tedarik sorunu tahmin edilenden daha uzun sürebilir" diye konuştu.