Avustralya Başbakanı Scott Morrison: Sosyal medya şirketleri anonim yorumlardan sorumlu tutulsun

Morrison, yaptığı açıklamada, karalama yapmak için yorumda bulunan kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmayan platformların bu yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Morrison "Sosyal medya, insanların kim olduklarını söylemeden, insanların hayatlarını mahvettikleri, rencide edici şekilde konuşabildikleri ve cezasız kalabilecekleri bir korkaklık sarayı haline geldi." dedi.
Avustralya hükümeti, isimsiz sosyal medya kullanıcılarına izin verilmemesini talep ediyor.
İNTERNET "DEVLERİ" İLK KEZ HABERLERE PARA ÖDEYECEK
Avustralya'da büyük internet şirketlerini platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili ilk kez ödeme yapma yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasanın, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.