TIME dergisi Facebook ve Mark Zuckerberg'i 11 yıl sonra kapağına taşıdı: “Facebook’u sil?”

Eski çalışanı tarafından kamu yararını gözetmediği belirtilerek, bilgileri ifşa edilen ve ardından Facebook ve çatısı altında faaliyet gösteren Instagram ile WhatsApp'ta dünya genelinde yaşanan 6 saatlik çöküş, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i tekrar manşetlere taşıdı. ABD merkezli TIME dergisi Mark Zuckerberg ve Facebook'u son sayısının kapak konusu yaptı.
Kapakta, Mark Zuckerberg'in resminin üzerinde "Facebook'u sil?" ifadesi ve altında "İptal" ve "Sil" seçenekleri ile görselleştirilen dosyada, şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, Facebook'un kamu yararı ile şirket kârı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarına dikkat çekilerek, Facebook'un önceliğinin, nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek olduğunu belirtildi.
'KENDİNİ DÜZELTMEYECEK!'
TIME Dergisi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i 2010 yılında da yılın kişisi olarak kapağına taşımıştı. 11 yıl önce "Dünyanın değiştiren bir sosyal teknoloji mühendisi" nitelendirmesi yapılan Zuckerberg, şimdi ise "Savaşı kaybediyoruz… Kendini düzeltmeyecek" denilerek, kapak konusu yapıldı.
TIME'ın "Facebook kendini düzeltmeyecek" başlığıyla verdiği dosya haberde, "Tüm teşvikler, şirketi mevcut rotasında kalmaya yönlendiriyor. Ve yakın tarih, demokrasimizin ve hükümetimizin herhangi bir büyük şirkette dizginlenemeyecek kadar kırılgan olduğu şeklindeki alaycı görüşü destekliyor. Ancak şimdi, Kongre'nin daha fazla eylemsizliğinin, muhtemelen bir veya daha fazla nesil boyunca toparlanamayacağımız felaketlerle sonuçlanacağı bir noktadayız" denildi.
'MANİPÜLE ETMEK İÇİN KULLANIYORLAR...'
Derginin son sayısındaki dosya yazısında yer alan dikkat çekici bazı ifadeler özetle şöyle:
"Zuckerberg gibi CEO'lar, hissedarın çıkarını en üst düzeye çıkarmak için bir yetkileri olduğunu iddia ediyor. Her türlü günahı haklı çıkarmak için kâr ve hissedar değerine odaklanıyorlar. Ancak Zuckerberg, şirketinin verebileceği zarar ve sahip olduğu mutlak kontrol açısından diğer CEO'lardan farklı… Diğer birçok şirket kâr umuduyla Facebook'u taklit ettiğinden, Facebook'u düzeltmek yeterli olmayacak…"