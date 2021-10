TIME dergisi Facebook ve Mark Zuckerberg'i 11 yıl sonra kapağına taşıdı: “Facebook’u sil?”

"ABD ekonomisinin büyük bir kısmı 'gözetim kapitalizmi' denilen bir sistemin emirlerine göre işliyor. Gözetim kapitalistleri, kamusal alanlardan ve başkalarının deneyimlerinden ve mülklerinden elde edilen veriler de dahil olmak üzere dokundukları her veri parçası üzerinde mülkiyet hakları iddiasında bulunuyorlar. Gözetim kapitalizminin ekonomisinin gücü, insan deneyimini verilere dönüştürmekten, bu verilerden her insan için modeller oluşturmaktan ve bu modelleri davranışı tahmin etmek ve etkilemek için kullanmaktan geliyor. Reklamverenler bu tahminler için ödeme yapıyor. Gözetim kapitalistleri, modelleri, seçimleri ve davranışları manipüle etmek için de kullanıyor."

"Akıllı telefonda yaptığımız her şey, yaptığımız her finansal işlem, her yolculuk, her reçete ve tıbbi test, internette veya uygulamalarda yaptığımız her işlem izleniyor ve çoğu, veri pazarında satın alınabiliyor. Şirketler, bu verilerdeki kalıpları aramak için makine öğrenimini ve işlerini geliştirmekte bu kalıpları uygulamak için yapay zekayı kullanıyor. Bu süreçte hiç kimse onların etkisinden ve manipülasyonundan etkilenen insan üzerindeki etkiyi düşünmüyor. Tek amaçları hissedar değerini maksimize etmek. Kişisel özerklik ve demokrasi, gözetim kapitalizminin saldırısı altında."

"Günümüzün teknoloji endüstrisi, kuralsızlaştırma çağının ortasında ortaya çıktığı için büyük ölçüde düzensiz. Bu, teknoloji devlerinin seçilmemiş hükümetler gibi davranmasına izin veriyor. Bu haftaki Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisinin etkisinin altını çizdiği gibi, iletişim sistemleri yaşam tarzımızın merkezi haline geldi. Ancak korku ve öfkeyi tetikleyen içeriği güçlendiriyorlar çünkü bunu yapmak kârlarını en üst düzeye çıkarıyor. Korku ve öfke, demokrasiyi baltalayan öfkeyi besliyor."

'HAREKETE GEÇMELİ'

"Tüm teknoloji dünyasında ilgili üç sorunu ele almak için mevzuata ihtiyacımız var: Güvenlik, Gizlilik ve Rekabet. Üzücü gerçek şu ki, denetimsiz teknoloji endüstrisi güvenli olmayan ürünler üretiyor."