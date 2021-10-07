Türk düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye için "süper güç" dedi!

Avrupa Birliği (AB), Slovenya'da yapılan AB-Batı Balkan zirvesinde altı Batı Balkan ülkesi; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile başlatılan tam üyelik sürecinin arkasında olduğunu teyit etti.
AB liderleri uzun süren müzakereler sonrası söz konusu altı ülkenin yargı reformundan ekonomik reformlara bir dizi kriteri yerine getirmeleri halinde uluslararası birliğe katılmaları konusunda anlaştı. Ancak 2030 yılında bu sürecin gerçekleşmesine dair bir hedef koyulmadı.
Zirve sonuç bildirgesinde AB'nin 'genişleme sürecine ve Batı Balkanların Avrupa perspektifine yönelik açık desteğini yeniden teyit ettiği' kaydedildi.
AB'NİN TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN ENDİŞESİ
Litvanya Başbakanı Krisjanis Karins "Burası bizim arka bahçemiz" derken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bu görüşü destekleyerek "Eğer AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler, burada daha büyük bir rol oynayacak. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya ait ve Avrupalı bir perspektife ihtiyacı var" şeklinde konuştu.