Türk düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Türkiye için "süper güç" dedi!

AB'NİN TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN ENDİŞESİ

Litvanya Başbakanı Krisjanis Karins "Burası bizim arka bahçemiz" derken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bu görüşü destekleyerek "Eğer AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler, burada daha büyük bir rol oynayacak. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya ait ve Avrupalı bir perspektife ihtiyacı var" şeklinde konuştu.