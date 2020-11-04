





Dünya Avusturya'nın başkenti Viyana'ya kilitlendi. Silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Recep Tayyip Gültekin ile Mikail Özen isimli profesyonel dövüşçü olan Türkler yaralılara yardım etti.









Gültekin, "Yaralıları restorana taşıdıktan sonra terörist silahını bana doğrulttu. Kendimi yere atıp kurtuldum" dedi.

Bu arada baba Ahmet Gültekin oğlunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulduğunda doğduğunu söyledi. Bu yüzden oğluna Başkan Tayyip Erdoğan'ın adını verdiğini belirtti.