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    • Dünya
    • 04.11.2020 Gazete
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    Viyana'daki saldırıda iki Türk genci kahramanlık sergiledi, yabancı düşman 'un hevesi kursağında kaldı!

    Başbakan , fırsatı ganimet bilip yine yabancı düşmanlığına kalktı. Fakat iki Türk’ün Viyana'daki saldırıda sergiledikleri kahramanlığını görünce sesini çıkaramadı.


    Avusturya Başbakan Sebastian Kurz, fırsatı ganimet bilip yine yabancı düşmanlığına kalktı.




    Fakat iki Türk'ün kahramanlığını görünce sesini çıkaramadı

    Viyana, eşzamanlı saldırılarla sarsıldı. 4 kişi öldürüldü, 22 kişi yaralandı. Katliam, iki Türk gencin müdahalesiyle ucuz atlatıldı.



    Recep Tayyip ve Mikail isimli gurbetçiler, ölümü göze aldı. Kan kaybeden yaralıları çatışma alanından çıkardı. Dünyaya parmak ısırttı.

    AVUS'TÜRK'YA
    Viyana'da saldırganlar 6 farklı noktaya saldırı düzenledi. Yaralıların imdadına yetişen Recep Tayyip Gültekin ile Mikail Özen, ülkede kahraman ilan edildi...




    Dünya Avusturya'nın başkenti Viyana'ya kilitlendi. Silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Recep Tayyip Gültekin ile Mikail Özen isimli profesyonel dövüşçü olan Türkler yaralılara yardım etti.




    Gültekin, "Yaralıları restorana taşıdıktan sonra terörist silahını bana doğrulttu. Kendimi yere atıp kurtuldum" dedi.


    Bu arada baba Ahmet Gültekin oğlunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulduğunda doğduğunu söyledi. Bu yüzden oğluna Başkan Tayyip Erdoğan'ın adını verdiğini belirtti.

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