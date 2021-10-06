Şeyh Maktum'un eski eşinin yasak aşkı ortaya çıkmıştı! İngiliz mahkemesinden flaş karar

Mahkeme, 72 yaşındaki Al Maktum'un, çocukların velayetine ilişkin devam eden davada 6'ncı eşi Prenses Haya'nın telefonuna Pegasus casus yazılımıyla sızılması için "açık veya zımni yetki" verdiğine hükmetti.
Daha önce Prenses Haya'ya karşı bir "korku ve yıldırma kampanyası" yürüttüğüne karar verilen Emir'in ayrıca 48 yaşındaki Prenses Haya'nın avukatları, kişisel asistanı ve güvenlik ekibinden iki kişinin de telefonlarını hacklettiği belirlendi.
Pegasus'un geliştiricisi İsrail şirketi NSO Group, mahkemeye müşterilerinin kim olduğunu açıklamazken söz konusu müşterinin sözleşmesinin yazılımın yasa dışı kullanıldığının tespit edilmesinin ardından feshedildiğini bildirdi.