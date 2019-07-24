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Dünya bunu konuşuyor! Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya...

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin'in kaçması olayı dünyaya bomba gibi düşmüştü. Yaşanan bu olayın üzerine akıllara gelen ilk şey daha önce el Maktum'un kızı Prenses Latifa'nın da ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmasıydı. Öte yandan ortaya atılan iddialardan bir tanesi de Prenses Haya'nın Alman bir diplomatın yardımıyla kaçtığı olmuştu. Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya ilişkisindeki son gelişme gündeme bomba gibi düştü.

24.07.2019 08:31 - Son Güncelleme: 24.07.2019 08:31
Dünya bunu konuşuyor! Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya...

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ve ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.

Dünya bunu konuşuyor! Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya...

30-31 Temmuz tarihinde görülecek olan davanın boşanma ve nafaka talebi ile ilgili olacağı basına yansıyan bilgiler arasındaydı.

Dünya bunu konuşuyor! Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya...

Şeyh ve Prensesin, Londra Aile Mahkemesinde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada boşandığını ortaya çıktı.

Dünya bunu konuşuyor! Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya...

Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre, boşanan Al Maktum ve Prenses Haya, nafaka konusunu da çözüme kavuşturdu.

Dünya bunu konuşuyor! Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya...

Haberde, Prenses Haya'nın çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna olduğu bilgisine yer verildi.

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