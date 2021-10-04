Son dakika! Çin 52 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti

Bölgede gerilimi yükselten Çin Tayvan hava sahasını çok sayıda savaş uçağıyla ihlal etmeye devam ediyor. Bu yıl 199 günde ihlaller tespit edilirken Tayvan, "Çin barışı tehlikeye atacak zalim ve barbarca eylemler yapıyor." ifadesini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Çin'in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinin "hesap hatası riski taşıdığını", "bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini" vurgulamıştı.