Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.10.2021 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 17:04
    ABONE OL

    Son dakika! Çin 52 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti

    Gelen son dakika haberine göre Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini açıkladı. Böylece Çin'de Ulusal Gün kutlamalarını izleyen 4 günde toplam 145 savaş uçağı Tayvan'ın hava savunma sahası olarak duyurduğu bölgeyi ihlal etmiş oldu. Haberin detayları...

    AA
    Çin çıldırdı! 52 savaş uçağıyla girdi

    Son dakika haberi... Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu.

    Bölgede gerilimi yükselten Çin Tayvan hava sahasını çok sayıda savaş uçağıyla ihlal etmeye devam ediyor. Bu yıl 199 günde ihlaller tespit edilirken Tayvan, "Çin barışı tehlikeye atacak zalim ve barbarca eylemler yapıyor." ifadesini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Çin'in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinin "hesap hatası riski taşıdığını", "bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini" vurgulamıştı.

    Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

    ÇİN, GÖVDE GÖSTERİSİ OLARAK GÖRÜYOR

        İhlallere Tayvan ve ABD'den tepki gelirken, Çin medyası, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün ve ertesine denk gelen uçuşları, Pekin'in ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumlanmıştı.

        Cuma ve cumartesi gündüz ve gece, ikişer parti halinde yapılan sortiler, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana tespit ettiği en çok sayıda uçakla yapılan ihlaller olmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        .

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Skandal sözleri böyle savundu
        Haberler Dünya Son dakika! Çin 52 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti
            SON DAKİKA