Putin gaz vanasını kıstı! Avrupa tedarik krizi ile karşı karşıya

KUZEY AKIM-2 BASKISI

Kuzey Akım-2 hattının inşasını tamamlayan Gazprom işletme için AB tarafının onayını beklerken bazı Avrupalı siyasetçiler, bu yönde baskı oluşturmak için Rusya'yı gaz fiyatlarını manipüle etmekle suçluyor. Kıtada doğalgazın metreküp fiyatı 1200 Dolar ile rekor seviyeyi gördü. Şimdi AB, bir yandan hatta başından beri muhalefet eden Washington, diğer yanda gazın vanasını elinde tutan Moskova arasına sıkışmış bir görüntü veriyor. Uzmanlar, "Kuzey Akım 2" üzerinden Almanya'ya gaz pompalanabilmesi için AB'nin onayı gerekirken uzmanlar, Washington'un devam eden baskısı altında bunun yeni yıldan önce gerçekleşmesinin beklenmediğini belirtiyor.

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