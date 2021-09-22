Almanya'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla doğal gaz fiyatı paniği başladı! "Putin bizi dondurur mu?"

Çözüme kavuşamayan doğalgaz boru hattı projesi Kuzey Akım 2'de yaşanan belirsizliklerin yanı sıra Rusya'nın kıtaya gaz akışını azaltması, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının artmasına neden oldu. Alman basınından Bild gazetesi, konuyu "Putin bizi kışın dondurur mu?" sorusuyla gündeme getirdi. Haberde, "Milyonlarca Alman bu kıştan önce titremeli: Isınma maliyeti şokunun eli kulağında." denildi.

BİR AİLENİN GİDERİ 210 EURO ARTTI

Durumdan yaklaşık 30 milyon hanenin etkilendiği belirtilirken, Frankfurt merkezli Commerzbank'tan Carsten Fritsch, "Tüm zamanların en pahalı kışı yaklaşıyor." ifadesini kullandı. Halihazırda yaklaşık 20 milyon hanenin gazla ısındığı, dört kişilik bir ailenin 2020'ye kıyasla giderinin ortalama 210 euro artarak 1300 euro yükseldiği kaydedildi.