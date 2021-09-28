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    • Dünya
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    • 28.09.2021 19:09
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    ADV duyurdu! Alman havalimanları 1,5 milyar euroluk zarar bekliyor!

    Son dakika haberleri...  Alman Havalimanları Birliği (ADV) 2021’de Almanya genelindeki havalimanlarından 1,5 milyar avroluk zarar beklendiğini bildirdi. Toplamda 2019’da 800 milyon avro vergi öncesi kar açıklayan Alman havalimanları, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yolcuların azalması üzerine 2,1 milyar euro zarar etmişti. İşte detaylar...

    AA
    Almanlar bu yıl da zarar yazacak!

    Alman Havalimanları Birliği (ADV) Almanya genelindeki havalimanlarından 1,5 milyar euroluk zarar beklendiğini bildirdi.

    YOLCU ARTIŞINA RAĞMEN 'SIKINTILI'
    ADV Başkanı Stefan Schulte, Berlin havalimanında düzenlenen havacılık konferansında yaptığı konuşmada, Alman havalimanlarındaki ekonomik durumun yaz aylarında artan yolcu sayısına rağmen "sıkıntılı" olduğunu belirtti.

    Alman havalimanlarındaki yolcu sayısının bu yıl Kovid-19 salgını öncesi (2019) seviyesinin hala yüzde 35 altında kalmasını beklediklerini belirten Schulte, yolcu sayısının 2023'te yüzde 17 ve 2024'te ise yüzde 7 altında olacağını belirtti.

    Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firmasının Üst Yöneticisi (CEO) de olan Schulte, 2024'ten sonra yolcu sayısında 2019 seviyesine kademeli olarak tekrar ulaşılabileceklerini anlatarak, "İnsanlar tekrar uçmak istiyor." dedi.

    Schulte, hava trafiğini iklim dostu hale getirmek için kamunun yardımına ihtiyaç olduğunu belirterek, iklim konusunda AB düzeyindeki çabaların Avrupa'daki havalimanlarını rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürmemesi gerektiği konusunda uyardı.

        GEÇEN YIL 2,1 MİLYAR EURO ZARAR
        Toplamda 2019'da 800 milyon avro vergi öncesi kar açıklayan Alman havalimanları, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yolcuların azalması üzerine 2,1 milyar euro zarar etmişti.

        ADV, Alman havalimanların bu yıl da 1,5 milyar euro zarar etmesini bekliyor.

        Almanya genelindeki havalimanlarındaki 19 Haziran-12 Eylül döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 milyon artarak 28,6 milyona yükseldi. Bu yine de 2019'nun aynı dönemindeki yolcu sayısının yüzde 52'sine denk geldi.

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        Haberler Dünya ADV duyurdu! Alman havalimanları 1,5 milyar euroluk zarar bekliyor!
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