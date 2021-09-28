ADV duyurdu! Alman havalimanları 1,5 milyar euroluk zarar bekliyor!

Alman Havalimanları Birliği (ADV) Almanya genelindeki havalimanlarından 1,5 milyar euroluk zarar beklendiğini bildirdi.
YOLCU ARTIŞINA RAĞMEN 'SIKINTILI'
ADV Başkanı Stefan Schulte, Berlin havalimanında düzenlenen havacılık konferansında yaptığı konuşmada, Alman havalimanlarındaki ekonomik durumun yaz aylarında artan yolcu sayısına rağmen "sıkıntılı" olduğunu belirtti.
Alman havalimanlarındaki yolcu sayısının bu yıl Kovid-19 salgını öncesi (2019) seviyesinin hala yüzde 35 altında kalmasını beklediklerini belirten Schulte, yolcu sayısının 2023'te yüzde 17 ve 2024'te ise yüzde 7 altında olacağını belirtti.
Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firmasının Üst Yöneticisi (CEO) de olan Schulte, 2024'ten sonra yolcu sayısında 2019 seviyesine kademeli olarak tekrar ulaşılabileceklerini anlatarak, "İnsanlar tekrar uçmak istiyor." dedi.
Schulte, hava trafiğini iklim dostu hale getirmek için kamunun yardımına ihtiyaç olduğunu belirterek, iklim konusunda AB düzeyindeki çabaların Avrupa'daki havalimanlarını rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürmemesi gerektiği konusunda uyardı.