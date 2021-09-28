ADV duyurdu! Alman havalimanları 1,5 milyar euroluk zarar bekliyor!

GEÇEN YIL 2,1 MİLYAR EURO ZARAR

Toplamda 2019'da 800 milyon avro vergi öncesi kar açıklayan Alman havalimanları, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yolcuların azalması üzerine 2,1 milyar euro zarar etmişti.

ADV, Alman havalimanların bu yıl da 1,5 milyar euro zarar etmesini bekliyor.

Almanya genelindeki havalimanlarındaki 19 Haziran-12 Eylül döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 milyon artarak 28,6 milyona yükseldi. Bu yine de 2019'nun aynı dönemindeki yolcu sayısının yüzde 52'sine denk geldi.