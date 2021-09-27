TEKNOFEST Fransa'nın da gündeminde! AKINCI İHA'lara övgü dolu sözler: Şaşırtıcı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Fransa'da büyük ses getirdi.
TEKNOFEST'i haberleştiren France 24 kanalı Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'ları gündemine aldı.
YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER
Haberi sunan sunucu "Muhabirlerimiz Türk askeri endüstrisinin yeni göz bebeği İHA'lara erişme fırsatı yakaladı" sözleriyle başlarken festival alanındaki coşkuya yer verildikten sonra Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA'nın özellikleri anlatıldı.
FRANSIZLAR ŞAŞIRDI
Baykar'ın ürettiği İHA ve TİHA'nın yüksek ilgi gördüğünün altını çizen Fransızlar, haberde Türkiye'nin sahip olduğu bu teknolojiler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadelere yer verdi:
"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN AMİRAL GEMİSİ"
Libya ve Azerbaycan'daki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin amiral gemisi halinde geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey, bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildiği. AKINCI henüz iki yıl önce prototip halindeydi. Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor.
ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Dünyanın gündemine aldığı AKINCI TİHA özellikleriyle de dikkat çekiyor.