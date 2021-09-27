TEKNOFEST Fransa'nın da gündeminde! AKINCI İHA'lara övgü dolu sözler: Şaşırtıcı

AKINCI TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip. Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.