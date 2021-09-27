Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.09.2021 00:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 01:15
    ABONE OL

    TEKNOFEST Fransa'nın da gündeminde! AKINCI İHA'lara övgü dolu sözler: Şaşırtıcı

    Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yine büyük ses getirdi. Fransa'da haber olan TEKNOFEST, Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'dan da söz edilmesine sebep oldu. France 24 yayınladığı haberde Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA ön plana çıkardı. Fransızlar Türkiye'nin son yıllarda bu alandaki gelişimi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken haberde "Şaşırtıcı olan şey bu cihazların nasıl hızlı geliştirildiği? Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

    TEKNOFEST Fransa’nın da gündeminde!

    Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Fransa'da büyük ses getirdi.

    TEKNOFEST'i haberleştiren France 24 kanalı Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'ları gündemine aldı.

    YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER
    Haberi sunan sunucu "Muhabirlerimiz Türk askeri endüstrisinin yeni göz bebeği İHA'lara erişme fırsatı yakaladı" sözleriyle başlarken festival alanındaki coşkuya yer verildikten sonra Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA'nın özellikleri anlatıldı.

    FRANSIZLAR ŞAŞIRDI
    Baykar'ın ürettiği İHA ve TİHA'nın yüksek ilgi gördüğünün altını çizen Fransızlar, haberde Türkiye'nin sahip olduğu bu teknolojiler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadelere yer verdi:

    "TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN AMİRAL GEMİSİ"

    Libya ve Azerbaycan'daki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin amiral gemisi halinde geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey, bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildiği. AKINCI henüz iki yıl önce prototip halindeydi. Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor.

    ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
    Dünyanın gündemine aldığı AKINCI TİHA özellikleriyle de dikkat çekiyor.

        AKINCI TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip. Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

        1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

        İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren AKINCI, bugüne kadar 1100 sorti yaptı.

        Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sokakta oyun bir başka güzel!
        Haberler Dünya TEKNOFEST Fransa'nın da gündeminde! AKINCI İHA'lara övgü dolu sözler: Şaşırtıcı
            SON DAKİKA