Enerjide fiyat çıkmazı! Avrupa'da rekor kırılıyor Türkiye'de hala ucuz



TÜRKİYE'DE HÂLÂ UCUZ

Türkiye'de de iklim krizinin beraberinde getirdiği kuraklık elektrik üretiminde hidrolik yerine doğalgaz ve kömür santrallerinin daha sık kullanılmasına neden oluyor. Örneğin dün günlük bazda 928 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 700 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 43.02'lik payla doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15.63 ile ithal kömür ve yüzde 13.85'lik payla linyit santralleri izledi. Enerji analistleri barajlarda şu anda yüzde 36 doluluk olduğunu bu nedenle de kış aylarının da gelmesiyle gaz ve kömür santrallerinin daha fazla kullanılacağını belirtiyor.

ORTALAMADA DÜŞÜK

Avrupa'da gazın referans fiyatı 39-40 euro/megavat seviyesinde. Elektrikte ise 2021 ortalaması İngiltere'de spotta referans fiyat 88.35 euro/ megavat. İtalya'da 77 euro, İspanya'da 68.49 euro. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de (EPİAŞ) ise rakam 39.29 euro. Neredeyse İngiltere fiyatından yarı yarıya düşük. Gazda da EPİAŞ'ta Ağustos 2021'de oluşan çıplak fiyat 20.15 euro. Avrupa'da gösterge gaz fiyatları (TTF, NBP) 40 euro civarında. Almanya'daki ticaret merkezlerinde de (Gaspool, NCG) durum farklı değil. Bu haliyle Türkiye gaz ve elektrikte hâlâ Avrupa'daki birçok ülkeden daha ucuz.