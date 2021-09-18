Enerjide fiyat çıkmazı! Avrupa'da rekor kırılıyor Türkiye'de hala ucuz

Doğalgazda arz sıkıntısı, depolarda ortalamanın altına düşülmesi, iklim krizi, güçlü emtia ve karbon fiyatları, Kovid-19 sonrası toparlanmayla gelen tüketim artışları gibi çeşitli nedenlerle Avrupa'da enerji fiyatları rekora koşuyor. Analistler, talebin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini, bu nedenle de fiyatların bir süre daha yüksek seyredeceğini belirtiyor. Fiyatlardaki artış şirketler için daha yüksek enerji maliyetleri ve tüketiciler için daha pahalı faturalar anlamına geliyor. Bazı fabrikalar kepenk indirdi. Hükümetler enerji maliyetleri için önlem alıyor.
İNGİLTERE'DE ALARM ZİLLERİ
Elektrik ve gaz faturalarının kabarması nedeniyle enerji üretimi yoğun sektörlerde fabrikalar kepenk indirmeye başladı. İngiltere'de gübre üreten CF Industries Holdings iki fabrikasında faaliyetlerini durdurdu. Üretimin ne zaman yeniden başlayacağına dair bir tahmin yok. İngiliz çelik üreticilerinin de enerji maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini askıya alabileceği belirtiliyor.
KÖMÜRE YÖNELDİLER, FİYAT UÇTU
İngiltere elektrik ihtiyacını karşılamak için iklim krizi taahhütlerini bile unutmuş durumda. Karbon emisyonlarını azaltmak için kömür enerjisini Ekim 2024'e kadar tamamen durdurmayı taahhüt eden ülke eski bir kömür santralini ise çalıştırmaya sevk etti. İngiltere, Fransız EDF'nin atıl durumdaki West Burton kömür santralini çalıştırmaya başladı. Doğalgazdaki maliyet baskısından dolayı kömürden elektrik üretimine talebin artmasıyla Avrupa'da kömür fiyatları da sene başından bu yana ciddi yükseliş kaydetti. Avrupa'da kömür fiyatları bu yıl yüzde 80'den fazla yükselerek ton başına 120 dolara ulaşırken 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Üreticilerin kömüre yönelmesiyle birlikte Avrupa'da karbon emisyon izin kontratlarının fiyatı da 1 senede iki katını aştı. Kömürden elektrik üretmek isteyen üreticiler, fazladan neden oldukları her bir ton karbon için emisyon izni satın almak zorundalar. Kömürden üretimin artması da karbon salınımını artırarak karbon izinlerine olan talebi körükledi. Bu da karbon izin kontratlarının fiyatını önemli ölçüde yukarı taşıdı.