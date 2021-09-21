SON DAKİKA: Sudan'da darbe girişimi! Kalkışma kontrol altına alındı

Eylül ayı başında Afrika ülkesi Gine'de yaşanan darbe girişiminde Fransa'da eğitim almış ve Fransa vatandaşı olan Mamady Doumbouya darbe yapmıştı. Bugün de Sudan'da bir darbe girişimi oldu ancak Türkiye'nin 15 Temmuz'da gösterdiği direnişin bir benzerini gösteren Sudan darbecilere boyun eğmedi ve darbe bastırıldı.

SON DAKİKA! DARBE GİRİŞİMİ ÖNLENDİ DURUM KONTROL ALTINDA

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişimin kontrol aldıklarını açıkladı. Sudan ordusu adına açıklamayı yapan Tuğgeneral Taher Abu Haja, darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altındığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da sabah saatlerinde bir grup subay tarafından başlatılan ve ordunun kontrol altına alındığını açıkladığı darbe girişiminde zırhlı askeri birliklerdeki bazı subay ve askerleri ikna çabalarının sürdüğü bildirildi.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, yaptığı açıklamada, darbe girişimi ile ilgili gözaltıların devam ettiğini belirterek, ordunun darbeye katılan zırhlı askeri birliklerle direniş göstermeden teslim olmaları için görüşmeler yaptığını söyledi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise Um Durman ve Vadi Seyyidna askeri bölgeleri ile Zırhlı Birlikler'deki bazı subayların darbe girişiminde yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada bir grup askerin darbe bildirisini okutmak için sabah saatlerinde devlet radyosu binasına girdiği ancak darbenin başarısız olduğu anlaşılınca bundan vazgeçtikleri ifade edildi.