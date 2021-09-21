SON DAKİKA: Sudan'da darbe girişimi! Kalkışma kontrol altına alındı

Eylül ayı başında Afrika ülkesi Gine'de yaşanan darbe girişiminde Fransa'da eğitim almış ve Fransa vatandaşı olan Mamady Doumbouya darbe yapmıştı. Bugün de Sudan'da bir darbe girişimi oldu ancak Türkiye'nin 15 Temmuz'da gösterdiği direnişin bir benzerini gösteren Sudan darbecilere boyun eğmedi ve darbe bastırıldı.
SON DAKİKA! DARBE GİRİŞİMİ ÖNLENDİ DURUM KONTROL ALTINDA
Sudan ordusu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişimin kontrol aldıklarını açıkladı. Sudan ordusu adına açıklamayı yapan Tuğgeneral Taher Abu Haja, darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altındığını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Sudan'da sabah saatlerinde bir grup subay tarafından başlatılan ve ordunun kontrol altına alındığını açıkladığı darbe girişiminde zırhlı askeri birliklerdeki bazı subay ve askerleri ikna çabalarının sürdüğü bildirildi.
Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, yaptığı açıklamada, darbe girişimi ile ilgili gözaltıların devam ettiğini belirterek, ordunun darbeye katılan zırhlı askeri birliklerle direniş göstermeden teslim olmaları için görüşmeler yaptığını söyledi.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise Um Durman ve Vadi Seyyidna askeri bölgeleri ile Zırhlı Birlikler'deki bazı subayların darbe girişiminde yer aldığı aktarıldı.
Açıklamada bir grup askerin darbe bildirisini okutmak için sabah saatlerinde devlet radyosu binasına girdiği ancak darbenin başarısız olduğu anlaşılınca bundan vazgeçtikleri ifade edildi.
Sudan basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Tümgeneral Abdulbaki Bekravi liderliğindeki bir grup subayın Sudan ordusunun zırhlı birliklerinin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi.
Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanı Tahir Ebu Hace de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada girişimin başarısızlığa uğratıldığını söyledi.
Sudan ordusu ve hükümet, darbe girişiminin tüm detayları hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.
Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.
Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.