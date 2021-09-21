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    • Dünya
    • 21.09.2021 16:48
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    • 21.09.2021 16:52
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    SON DAKİKA: Sudan'da darbe girişimi! Kalkışma kontrol altına alındı

    Son dakika haberleri... Fransızlar Afrika'yı karıştırmaya çalışıyor. Eylül ayı başında Gine'de darbe girişiminin başarılı olmasının ardından bugün de Sudan'da darbe girişimi oldu. Sudan resmi haber ajansı darbe girişiminin kontrol altına alındığını belirtti. Daha sonra ise Sudan ordusu adına açıklamayı yapan Tuğgeneral Taher Abu Haja, darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altındığını bildirdi.

    AA
    takvim.com.tr
    Sudan’da darbe girişimi kontrol altına alındı

    Eylül ayı başında Afrika ülkesi Gine'de yaşanan darbe girişiminde Fransa'da eğitim almış ve Fransa vatandaşı olan Mamady Doumbouya darbe yapmıştı. Bugün de Sudan'da bir darbe girişimi oldu ancak Türkiye'nin 15 Temmuz'da gösterdiği direnişin bir benzerini gösteren Sudan darbecilere boyun eğmedi ve darbe bastırıldı.

    SON DAKİKA! DARBE GİRİŞİMİ ÖNLENDİ DURUM KONTROL ALTINDA
    Sudan ordusu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişimin kontrol aldıklarını açıkladı. Sudan ordusu adına açıklamayı yapan Tuğgeneral Taher Abu Haja, darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altındığını bildirdi.

    NE OLMUŞTU?
    Sudan'da sabah saatlerinde bir grup subay tarafından başlatılan ve ordunun kontrol altına alındığını açıkladığı darbe girişiminde zırhlı askeri birliklerdeki bazı subay ve askerleri ikna çabalarının sürdüğü bildirildi.

    Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, yaptığı açıklamada, darbe girişimi ile ilgili gözaltıların devam ettiğini belirterek, ordunun darbeye katılan zırhlı askeri birliklerle direniş göstermeden teslim olmaları için görüşmeler yaptığını söyledi.

    Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise Um Durman ve Vadi Seyyidna askeri bölgeleri ile Zırhlı Birlikler'deki bazı subayların darbe girişiminde yer aldığı aktarıldı.

    Açıklamada bir grup askerin darbe bildirisini okutmak için sabah saatlerinde devlet radyosu binasına girdiği ancak darbenin başarısız olduğu anlaşılınca bundan vazgeçtikleri ifade edildi.

    Sudan basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Tümgeneral Abdulbaki Bekravi liderliğindeki bir grup subayın Sudan ordusunun zırhlı birliklerinin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi.

    Sudan'da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler

    Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanı Tahir Ebu Hace de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada girişimin başarısızlığa uğratıldığını söyledi.

    Sudan ordusu ve hükümet, darbe girişiminin tüm detayları hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.

    Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

    Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

    Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

        DEVLET KURUMLARINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR
        Bu arada, Sudan televizyonunun vatanseverlikle ilgili şarkılar yayınlamaya başladığı kaydedildi.

        Bir askeri yetkili, girişimin arkasında zırhlı birliklerden belirsiz sayıda askerin olduğunu ve birkaç devlet kurumunu ele geçirmeye çalıştıklarını ancak yolda durdurulduklarını söyledi.

        Sudan, halihazırda sivil ve askerlerden oluşan ortak hükümet tarafından yönetiliyor.

        DARBECİ SUBAYLAR SORGULANACAK
        Süleyman ayrıca, darbeye girişiminde bulunan ve gözaltına alınan 40 subayın sorgusunun başlayacağı bilgisini paylaştı.

        DARBEYE DİRENEN SUDAN HALKINA TÜRKİYE ÖRNEĞİ
        Ülkedeki yayın kuruluşları, yaşanan gelişmeleri halka son dakika olarak duyururken, Türk halkının FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişi Sudan'a örnek oldu.

        Türkiye'de 15 Temmuz'da kanlı kalkışma karşısında sesini yükselten halk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inmiş, tankların önüne geçerek kirli planı bozmuştu.

        ÜLKE GÜNLER ÖNCESİNDE KARIŞMIŞTI

        Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde hükümet karşıtı protestocular, 3 gün önce başkente giden ana yol ile limanları ulaşıma kapatmıştı.

        Doğudaki Beja kabilesi konseyinin liderlerinden Ahmed Musa, eylemcilerin Port Sudan'daki Güney Limanı ve Osif Limanı ile Sevakin Limanı ve başkent Hartum'a giden yolları kapattıklarını söylemişti.

        Hükümetin feshedilmesi, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşmasının Sudan'ın doğusu ile ilgili maddelerinin iptali, bölgeyi ilgilendiren konularda hükümetle müzakere platformu oluşturulması, kaynakların bölgeye verilmesi ve bölgenin merkezi yönetimde temsili gibi taleplerinin olduğunu belirten Musa, talepleri karşılanana dek protestoların süreceğini dile getirmişti.

        'OLUMLU CEVAP GELMEZSE BAŞKA ADIMLAR ATILACAK'
        Musa, olumlu bir cevap alamadıkları takdirde gelecek günlerde Port Sudan Havalimanı ve madencilik şirketlerinin faaliyetlerini engelleyici başka adımlar atacaklarını kaydetmişti.

            Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Beja kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyordu.

            Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

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