Rusya'dan önemli bir son dakika haberi geldi. Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonrası ölü yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıyı yapan ismin Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor. Peki, Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında? Rusya son dakika haberleri! Perm Üniversitesi nerede, hangi şehirde? İşte detaylar...
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.
İşte son dakika haberinin detayları;
KENDİLERİNİ SINIFLARA KİLİTLEDİLER
Üniversite sözcülerinin yaptığı açıklamaya göre, üniversite öğrencileri ve çalışanları kendilerini odalara kilitledi ve kampüsü terk edebilecek olanların bunu yapmalarını istendi. Gelen görüntülerde öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini camdan atarak kurtulmaya çalıştığı görüldü.
Olaya şahit olan bir görgü tanığı, TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" ifadelerini kullandı.