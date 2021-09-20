Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında? Rusya son dakika haberleri! Perm Üniversitesi nerede, hangi şehirde?

Olaya şahit olan bir görgü tanığı, TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" ifadelerini kullandı.