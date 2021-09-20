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    • Dünya
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    • 20.09.2021 11:59
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    Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında? Rusya son dakika haberleri! Perm Üniversitesi nerede, hangi şehirde?

    Rusya son dakika haberleri... Rusya'nın Perm Devlet Üniversitesi'ne bir saldırı yapıldı. Bölgeden ilk alınan bilgiye göre, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu ve saldırgayı düzenleyen Timur Bekmansurov'un yakalandığı belirtildi. Peki, Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında? Perm Üniversitesi nerede, hangi şehirde? İşte haberin detayları...

    Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında?

    Rusya'dan önemli bir son dakika haberi geldi. Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonrası ölü yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıyı yapan ismin Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor. Peki, Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında? Rusya son dakika haberleri! Perm Üniversitesi nerede, hangi şehirde? İşte detaylar...

    ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

    Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

    İşte son dakika haberinin detayları;

    KENDİLERİNİ SINIFLARA KİLİTLEDİLER

    Üniversite sözcülerinin yaptığı açıklamaya göre, üniversite öğrencileri ve çalışanları kendilerini odalara kilitledi ve kampüsü terk edebilecek olanların bunu yapmalarını istendi. Gelen görüntülerde öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini camdan atarak kurtulmaya çalıştığı görüldü.

    Olaya şahit olan bir görgü tanığı, TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" ifadelerini kullandı.

        SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

        Saldırganın üniversiteye geldiği anlar böyle görüntülendi. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor. Rus basınına göre saldırgan 18 yaşındaki Timur Bekmansurov.

        Bekmansurov, bu saldırının hayali olduğunu ve 10. sınıftan bu yana para biriktirdiğini belirten bir paylaşımda bulunmuş.

            Saldırgan ayrıca herhangi bir radikal örgüte üye olmadığını da yazmış. Saldırıda 8 kişi hayatnı kaybetti. Saldırganın Hukuk fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğu söyleniyor.
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            Haberler Dünya Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında? Rusya son dakika haberleri! Perm Üniversitesi nerede, hangi şehirde?
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