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    • Dünya
    • 15.09.2021 13:40
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    • 15.09.2021 13:40
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    Pfizer'den flaş aşı hamlesi! 6 ay - 5 yaş arasındaki çocuklara aşı onayı!

    Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

    Politico'nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

    Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

    D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

    FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Kovid-19 aşısı olmuştu.
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        Haberler Dünya Pfizer'den flaş aşı hamlesi! 6 ay - 5 yaş arasındaki çocuklara aşı onayı!
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