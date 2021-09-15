Pfizer'den flaş aşı hamlesi! 6 ay - 5 yaş arasındaki çocuklara aşı onayı!

Politico'nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.