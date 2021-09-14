Taliban'dan Türkiye açıklaması: "Ankara ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunda ilk kez düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

"TÜRKİYE'DEN BEKLENTİMİZ..."

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir.'' diye konuştu.