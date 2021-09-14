Katar'dan "Hamid Karzai Havalimanı" açıklaması: Türkiye ile çalışıyoruz

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra 1 Eylül'de Katar Havayolları'na ait bir uçak, buranın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirmişti. Daha sonra 4 ve 6 Eylül tarihlerinde Katar'dan insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan iki uçak Kabil'e inmişti.