Son dakika: Taliban'dan Kabil'de basın toplantısı! Flaş Türkiye ve Katar açıklaması

Özellikle yanlış ihbar sonucu yapılan atışlardan dolayı yaralananlar ve ölenlerden dolayı üzgünüz. Bundan sonra böyle bir eylem gerçekleştirilmeyecek, gereli cezalandırmalar yapılmıştır.

KABİL HAVALİMANI

Kabil Havaalanı'nın yeniden imarı için adımlar atıldı. Özellikle Katar ve Türkiye'nin teknik ekibi ve üçüncü bir ülkenin şirketi işlerini yürütüyor. Yakın zamanda uçuşlar başlayacak. Radar özellikle ABD'ler tarafından zarara uğratılmıştır.