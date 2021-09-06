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    • Dünya
    • 06.09.2021 07:58
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    • 06.09.2021 08:33
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    SON DAKİKA: Taliban Pencşir vilayetini tamamen ele geçirdi

    Son dakika haberi! Taliban, Afganistan'ın Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu. Eski Cumhurbaşkanı Eşret Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih'in de Pencşir'de olduğu belirtilmişti.

    AA
    Taliban açıkladı! Pencşir direnişinde flaş gelişme

    Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.

    Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pencşir'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

    "Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir." ifadesini kullanan Mücahid, yayınladığı yazılı metinde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini kaydetti.

    Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Halk Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir haftadır çıkan çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Taliban Pencşir vilayetini tamamen ele geçirdi
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