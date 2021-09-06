20 yıllık Afganistan işgali ABD’li generalleri zengin etti

Afganistan'da 20 yıllık ABD işgali, 31 Ağustos itibarıyla resmen sona ererken, yüz binlerce sivil kaybına ve trilyonlarca dolara mal olan kirli işgal ve düzenden faydalananlara ilişkin haberler ortalığa saçılmaya devam ediyor. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre Afganistan'daki işgal sürecinden en büyük faydayı sağlayanlar arasında bizzat işgali yöneten ABD'li generaller bulunuyor. Gazete, Afganistan'daki ABD işgal kuvvetlerini yöneten generallerin emeklilikten sonra milyon dolarla hesap edilen kazançlara sahip olduğunu yazdı. Kanlı Afganistan işgalini kazanca çeviren generaller arasında Joseph F. Dunford Jr., David H. Petraeus ve Stanley A. McChrystal gibi ABD'nin terör örgütlerine destek veren Merkez Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış isimler bulunuyor. Bu generallerin silah şirketleriyle yakın ilişkisi de dikkatlerden kaçmıyor.