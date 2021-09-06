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    • 06.09.2021 07:46
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    • 06.09.2021 07:46
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    20 yıllık Afganistan işgali ABD’li generalleri zengin etti

    Afganistan’da işgali yöneten generaller, emekli olunca silah şirketleri veya çeşitli kurumlarda görev alarak milyonlarca dolar kazandı. Bu generaller arasında Joseph F. Dunford Jr., David H. Petraeus ve Stanley A. McChrystal gibi isimler de bulunuyor.

    Afganistan ABD’li generalleri zengin etti

    Afganistan'da 20 yıllık ABD işgali, 31 Ağustos itibarıyla resmen sona ererken, yüz binlerce sivil kaybına ve trilyonlarca dolara mal olan kirli işgal ve düzenden faydalananlara ilişkin haberler ortalığa saçılmaya devam ediyor. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre Afganistan'daki işgal sürecinden en büyük faydayı sağlayanlar arasında bizzat işgali yöneten ABD'li generaller bulunuyor. Gazete, Afganistan'daki ABD işgal kuvvetlerini yöneten generallerin emeklilikten sonra milyon dolarla hesap edilen kazançlara sahip olduğunu yazdı. Kanlı Afganistan işgalini kazanca çeviren generaller arasında Joseph F. Dunford Jr., David H. Petraeus ve Stanley A. McChrystal gibi ABD'nin terör örgütlerine destek veren Merkez Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış isimler bulunuyor. Bu generallerin silah şirketleriyle yakın ilişkisi de dikkatlerden kaçmıyor.


    Dunford

    SİLAH ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİNDE
    Washington Post'un haberine göre Afganistan'daki ABD işgal kuvvetlerini 2008-2018 arası yöneten sekiz general, emekliliklerinin ardından 20'den fazla şirketin yönetim kurulunda görev aldılar. İncelenen kayıtlarda bu şirketlerin çoğunun dev Amerikan silah şirketleri olduğu tespit edildi. Örneğin, 2013-2014 arasında Afganistan'daki Amerikan güçlerini komuta eden emekli General Joseph F. Dunford'un, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) en büyük yüklenici firması Lockheed Martin'in yönetim kuruluna girdiği belirlendi.



    PETRAEUS DA LİSTEDE
    Dunford dışında, halefi emekli General John R. Allen'ın da, Amerikan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünün başkanlığı ile birlikte bir başka dev silah şirketi Northrop Grunman'dan son üç yılda 1,5 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi. Allen'ın Afganistan'daki halefi emekli general ve eski CIA Başkanı David H. Petraeus'un ise KKR adlı özel varlık şirketine ortak olduğu, aynı zamanda bu şirkete bağlı Global Institute adlı düşünce kuruluşunun da başkanlığını yürüttüğü kaydedildi.

        McChrystal

        EMEKLİLİĞİNDE SERVET YAPTI
        Yeni Şafak'ın haberine göre, yine Afganistan'da görev yapmış emekli General Stanley McChrystal'ın da 10 Amerikan şirketinin yönetim kurulunda olduğu ya da danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi. General McChrystal'ın bu ve benzeri görevlerden kendisine yüklü bir servet yaptığı ve altı sıfırlı maaşlar aldığı belirtiliyor.

        Petraeus

        CENTCOM'UN ROLÜ
        Afganistan, son dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne destek veren Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanı içerisinde bulunuyor. CENTCOM'un, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına taş koyan Amerikan kurumlarının başında geldiğini biliniyor. Bölgede devam eden Amerikan işgallerinden en fazla faydalananın da yine CENTCOM'da görev yapan komutanlar olması, bu kurum içindeki yozlaşmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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