ABD’nin 7 Ekim 2001’de başlayan Afganistan’daki varlığı sona erdi! 20 yıllık Afganistan işgali bölgeyi nasıl değiştirdi?

Afganistan'da yerleştiğini öne sürdüğü El Kaide ve Usame bin Ladin'e odaklanan Bush, Taliban rejimini "topraklarında saklanan tüm El Kaide liderlerini ABD yetkililerine teslim etmeye" ya da onların kaderini paylaşmaya çağırdı.

Başkan George W. Bush, 18 Eylül 2001'de 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmaktan sorumlu olanlara karşı güç kullanılmasına izin veren ortak bir kararı kanun haline getirdi. Bu ortak karar daha sonra Bush yönetimi tarafından, Afganistan işgali başta olmak üzere terörle mücadele için kapsamlı önlemler alma kararının yasal gerekçesi oldu.