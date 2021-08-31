ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı sona erdi! 20 yıllık Afganistan işgali bölgeyi nasıl değiştirdi?
ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından bugün askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi. ABD'nin Afganistan'a müdahalesi, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un "terörizmle savaş" sözüyle başladı. ABD'nin 20 yıllık Afganistan işgalinde yaşanan gelişmeler şöyle...
ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından bugün askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi.
ABD'nin Afganistan'a müdahalesi, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un "terörizmle savaş" sözüyle başladı.
Afganistan'da yerleştiğini öne sürdüğü El Kaide ve Usame bin Ladin'e odaklanan Bush, Taliban rejimini "topraklarında saklanan tüm El Kaide liderlerini ABD yetkililerine teslim etmeye" ya da onların kaderini paylaşmaya çağırdı.
Başkan George W. Bush, 18 Eylül 2001'de 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmaktan sorumlu olanlara karşı güç kullanılmasına izin veren ortak bir kararı kanun haline getirdi. Bu ortak karar daha sonra Bush yönetimi tarafından, Afganistan işgali başta olmak üzere terörle mücadele için kapsamlı önlemler alma kararının yasal gerekçesi oldu.
"TERÖRİZMLE SAVAŞ"
"Terörizmle savaş" söyleminin ardından ABD'nin 20 yıllık Afganistan işgalinde yaşanan gelişmeler şöyle oldu:
7 Ekim 2001: ABD güçleri, hava harekatına Taliban ve El Kaide güçlerine yönelik saldırılarla başladı. Bölgeye yaklaşık 1000 ABD özel operasyon güçleri ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı görevlisi, saldırıları yönlendirmeye ve Afgan muhalif güçleri organize etmeye yardımcı olmak için Afganistan'a girdi. Aynı dönemde yaklaşık 1300 Deniz Piyadesi, Taliban'a baskı yapmak için görevlendirildi.
14 Kasım 2001: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM), üyelerine Afganistan'da bir geçiş yönetimi kurmada "merkezi bir rol" çağrısında bulunan ve üye devletleri istikrarı ve yardım dağıtımını teşvik etmek için barış gücü göndermeye davet eden 1378 sayılı kararı kabul etti.