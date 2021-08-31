Hristiyan din adamı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vurdu

DEAŞ GİTTİ, MACRON GELDİ!

Macron Saa Kilisesi'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelerek, sorun ve önerilerini dinledi. Macron'un konuşmalarının ardından mikrofonu eline alan kilisedeki din adamlardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'nı sert sözlerle yerden yere vurdu. Yenişafak'ın haberine göre din adamı, Fransa'nın işgale sessiz kaldığını söyledi. DEAŞ'ın gece değil, tüm dünyanın gözü önünde sabah geldiğini hatırlatan din adamı, DEAŞ'ın gelişi ile Macron'un gelişini birbirine benzetti. Din adamı şunları söyledi: "DEAŞ Musul'a gündüz geldi. Her şey tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı. İnsanlar televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarında olanları seyrettiler. DEAŞ, Musul'a gelmeden ve halkı yerlerinden etmeden önce dünyadaki büyük güçlerinin bunun durduramaması mümkün mü? Biz yerlerimizden edildikten iki ay sonra Ninova'ya göç ettik ve oradan da bizi çıkardılar. Bunu hiç birinizin görmemesi ve bilmemesi mümkün mü?"