Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'ta: Savaş sonrası şehirlerin imarı için Fransız şirketleri önemli rol oynuyor

Bakan Nazım, Irak'ın elektrik, petrokimya, okul inşası, eğitim projeleri, tarım ve kültür dahil olmak üzere komşu ülkelerle büyük ekonomik ortaklıkları olduğu için zirvenin ikinci gündem maddesinin de ekonomi olacağını aktardı.

Nazım ayrıca, zirvede ekonomi, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili önemli kararlar alınacağı bilgisini verdi.