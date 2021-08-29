ABD’den flaş Afganistan açıklaması: Taliban söz verdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı son dakika açıklamasında,Taliban'ın, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli çıkış sözü verdiğini açıkladı. Öte yandan Sullivan, "1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1 Eylül'den itibaren ABD'nin Afganistan'da büyükelçiliği olmayacak. Taliban 31 Ağustos'tan sonra da ABD'lilerin güvenli geçişine izin verecek. Kabil saldırılarının faili DEAŞ Horasan örgütüne başka operasyonlar düzenlenebilir.

AYRINTILAR GELİYOR...