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    • Dünya
    • 26.08.2021 16:57
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    • 26.08.2021 18:03
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    Kabil kana bulandı! Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında iki büyük patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında iki büyük patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu. Patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi. Öte yandan ABD, İngiltere, Almanya ve Taliban'dan da açıklamalar peş peşe geldi. İşte kaosun hakim olduğu bölgeden tüm detaylar...

    Kabil Havaalanı bölgesinde patlama

    Son dakika haberi... Kabil Havalimanı yakınlarında iki büyük patlama meydana geldi... Patlamanın havalimanı dışında gerçekleştiği ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

    "İNTİHAR SALDIRISI"
    ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında meydana gelen patlamanın ilk bilgilere göre intihar saldırısı olduğu belirtildi.

    Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.

    MSB'DEN AÇIKLAMA
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." dedi.

        Gelen son görüntülerde yaralılar el arabasıyla taşınıyor...

        "EN AZ 3 ABD ASKERİ YARALANDI"
        Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

        İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer bu sayının artabileceğine işaret etti.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) patlamaları teyit ederken, kayıp sayısının henüz belirsiz olduğunu kaydetti.



        TALİBAN'DAN İLK AÇIKLAMA
        Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.

        Afganistan medyası ise patlama sonrası iddia edilen görüntüleri servis etti.



        ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HAVALİMANI KAPILARINDAN UZAK DURUN
        ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı.

        ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, "Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi.



            İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA
            İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, "Acil olarak neler olduğunu ve devam eden tahliye çabaları üzerindeki etkisini belirlemek için çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Olaya derhal müdahale etmek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz." açıklaması yapıldı.

            ALMAN ASKERLERİNİN DURUMU
            Bir güvenlik kaynağı, Reuters'e verdiği demeçte, patlamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığını veya ölmediğini söyledi.

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            Haberler Dünya Kabil kana bulandı! Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında iki büyük patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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