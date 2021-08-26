Kabil kana bulandı! Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında iki büyük patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Kabil Havalimanı yakınlarında iki büyük patlama meydana geldi... Patlamanın havalimanı dışında gerçekleştiği ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
"İNTİHAR SALDIRISI"
ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın giriş kapısında meydana gelen patlamanın ilk bilgilere göre intihar saldırısı olduğu belirtildi.
Pentagon Sözcüsü Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız" dedi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." dedi.