Kabil kana bulandı! Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında iki büyük patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var





İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, "Acil olarak neler olduğunu ve devam eden tahliye çabaları üzerindeki etkisini belirlemek için çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Olaya derhal müdahale etmek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz." açıklaması yapıldı.

ALMAN ASKERLERİNİN DURUMU

Bir güvenlik kaynağı, Reuters'e verdiği demeçte, patlamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığını veya ölmediğini söyledi.