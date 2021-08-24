ABD'den Afganistan kararı: Joe Biden tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacak

Biden açıklamasında " 31 Ağustos'ta süreci bitirmeyi planlıyoruz. Ne kadar hızlı bitirirsek o kadar iyi olacak bizim için. Pentagon'da görüşmelerim sırasında ve daha sonrasında elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim. Tabii ki risklerden de haberim var ve bu süreç içerisinde karşı karşıya geldiğimiz sorunları da gördük. Tehditlerin havaalanına doğru ilerlemesi mümkündü. Bunları göze aldığımızda, Taliban'ın bizimle birlikte çalışmaya başladığını söyleyebilirim. Şunu söylemek istiyorum; G7 zirvesinde NATO ve BM'nin aynı konuda karara vardığını belirtmem gerekir. Bu da uluslararası sorumlulukları beraberinde getiriyor. Bu da Taliban'ın Afganistan'daki terör unsurlarını yok etmesine dairdi." dedi.

İşte Biden'ın o açıklamaları:

BM Genel Sekreteriyle de aynı fikirlere sahibiz. Bizimle birlikte çalışan, büyükelçiliklerden çalışan bütün bürokratlar Afganistan'dan çıkartılmıştır. ABD'ye gelen herkes için bir güvence sağladık. Binlerce Afgan'ı da getirdik özel vizelerle. ABD olarak üzerimize düşen her şeyi yerine getirdik. Son olarak da terör tehdidine karşı sağlam duruşumuzu sergilemeye devam ediyoruz.

Afganistan'ın müttefiklerimizle birlikte açık bir noktaya ulaşmasını bekliyoruz. Misyonumuzu yerine getirdik, adaleti sağladık ama şu an ki duruma baktığımızda bugünün sorunları var. Dünya çapında teröre karşı mücadele verdik ama bugün Afganistan'da bir askeri varlık sürdürerek savaşmaya devam edemeyiz. Bunun ötesine geçerek atacağımız adımları göreceksiniz. Bizimle birlikte bu stratejimizin nasıl işlediğini de göreceksiniz. 20 yıldır yaptığımız gibi yine bu zorluklara karşı müttefiklerimizle birlikte duracağız. Bütün müttefiklerimize teşekkür etmek isterim. Bugün uzlaştığımız konular oldukça verimli bir sonuç verdi ve gereken neyse onu yapacağız. Sayın Blinken'a ne kadar Amerikalının Afganistan'da olduğunu ve ne kadarını getirebileceğini söylemesini isteyeceğim.

4 BİNDEN FAZLA ABD'Lİ TAHLİYE EDİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dan bugüne kadar tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısını 4 binden fazla olduğunu açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ilk kez Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakam paylaştı.

Ulaşabildikleri herkese ulaşarak Afganistan'dan tahliye sürecini yürüttüklerini belirten Psaki, "Bugüne kadar 4 binden fazla ABD pasaportlu kişiyi tahliye ettik. Vatandaşların aileleri de eklendiğinde bu rakam artıyor." dedi.

Taliban'ın bugün yaptığı ve Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin havalimanlarına erişimi kısıtlayacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Psaki, kendileriyle çalışan ve Özel Göçmen Vizesi alma hakkı bulunan kişilerin güvenli şekilde havalimanına ulaşması için çalıştıklarını vurguladı.

ABD'nin Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çıkma takvimine bağlı kaldığını vurgulayan Psaki, "Askerlerimizin toparlanması için biraz zamana ihtiyacımız olacak." değerlendirmesiyle tahliyelerin daha önce durabileceğinin sinyalini verdi.

Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 58 bin 700 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıklamıştı.