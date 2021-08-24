Washington Post: CIA Direktörü Burns, dün Kabil'de Taliban liderlerinden Birader ile gizlice görüştü

Medyanın özgürlüğünün her gün geliştiğini iddia eden Sözcü, 'Havalimanında bekleyenler evlerine gidebilir. Onların güvenliklerini garanti ediyoruz' dedi.

Sözcü ayrıca ABD'ye 'Afgan halkını ana yurtlarını terk etmeye teşvik etmeyin' çağrısında bulundu. Havalimanındaki tahliyeler için belirlenen 31 Ağustos tarihi ile ilgili de konuşan sözcü bu tarihin uzatılmayacağının altını çizdi.

Sözcü kadınların işlerine dönebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten sözcü, 'Elçilik binalarının kapatılmasını veya çalışmalarını durdurmalarını istemiyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz' dedi.

Ülkedeki direnişin sembol noktalarından birisi haline gelen Pençşir ile ilgili de konuşan sözcü, 'diyalogdan yanayız' mesajı verdi.

'Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk' diyen sözcü, ölüm listeleri olduğunu yalanladı.