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    • Dünya
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    • 24.08.2021 19:31
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    Washington Post: CIA Direktörü Burns, dün Kabil'de Taliban liderlerinden Birader ile gizlice görüştü

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader ile gizli bir görüşme yaptığı açıklandı. CIA konuyla ilgili açıklama yapmazken, Burns ile Birader'in, görüşmede yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih 31 Ağustos konusunu ele almış olabileceği ifade edildi. Sır görüşmeyi onaylayan açıklama Taliban'dan geldi. Taliban sözcüsü Zebihullah Mujahid, Havalimanındaki tahliyeler için belirlenen 31 Ağustos tarihi ile "bu tarihin uzatılmayacağının" altını çizdi. Haberin detayları...

    AA
    CIA Direktörü ile Taliban lideri görüştü

    Washington Post'un isimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Burns ile Birader'in dün Kabil'de bir araya geldiği belirtildi. Bunun, Kabil'in kontrolünü ele almasından sonra Taliban ile Biden yönetimi arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olduğuna dikkati çekildi.



    CIA konuyla ilgili açıklama yapmazken, Burns ile Birader'in, görüşmede yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih 31 Ağustos konusunu ele almış olabileceği ifade edildi.


    TALİBAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    Taliban, Afganistan'daki gelişmeler için acil toplanma kararı alan G7 zirvesi öncesi Kabil'de basın toplantısı düzenledi.

    Taliban sözcüsü Zebihullah Mujahid, ülkedeki bankaların yarından itibaren açılacağını duyurdu.

    Üniversitelerin eğitim vermeye devam edeceğini belirten sözcü, Ulusal televizyon ve radyo için de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizdi.

    Medyanın özgürlüğünün her gün geliştiğini iddia eden Sözcü, 'Havalimanında bekleyenler evlerine gidebilir. Onların güvenliklerini garanti ediyoruz' dedi.

    Sözcü ayrıca ABD'ye 'Afgan halkını ana yurtlarını terk etmeye teşvik etmeyin' çağrısında bulundu. Havalimanındaki tahliyeler için belirlenen 31 Ağustos tarihi ile ilgili de konuşan sözcü bu tarihin uzatılmayacağının altını çizdi.

    Sözcü kadınların işlerine dönebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten sözcü, 'Elçilik binalarının kapatılmasını veya çalışmalarını durdurmalarını istemiyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz' dedi.

    Ülkedeki direnişin sembol noktalarından birisi haline gelen Pençşir ile ilgili de konuşan sözcü, 'diyalogdan yanayız' mesajı verdi.

    'Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk' diyen sözcü, ölüm listeleri olduğunu yalanladı.



        PENTAGON'DAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI
        ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Afganistan'daki son durumu ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kabil'den çekilme tarihi olarak belirlenen 31 Ağustos'ta herhangi bir değişiklik olmadığını bildiren Kirby, "Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok. 31 Ağustos sonrası için gerekirse görüşme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



        AB: TALİBAN GEÇİŞLERE İZİN VERMELİ
        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Michel, "Taliban Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli" çağrısında bulundu.

        ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler konusunda "katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu ve aksaklıklar yaşanabileceği" açıklamasını yapmıştı.

            Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini, bu tarihin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirtmiş ve ABD ve İngiltere'nin tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, "Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur." ifadesini kullanmıştı.

            Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Molla Abdulgani Birader, Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundze'nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanı sıra grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda.

            Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda, 2018'de serbest bırakılmıştı.

            ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına Molla Birader imza atmıştı.

            Ocak 2019'dan bu yana Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında 3 Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşerek bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi olmuştu.

            Ayrıca eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Eylül 2020'de Katar'da görüşen Birader, burada sürdürülen müzakereler dışında Çin, Moskova ve Tahran'da da diplomatik temaslarda bulunmuştu.

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