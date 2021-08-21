Fransız askerlerinin Afganistan'da bir köye düzenlenen hava saldırısı sırasında dalga geçtiği görüntüler ortaya çıktı

Ünlü Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity'nin kurucusu Idriss Sihamedi, Macron'un açıklamalarına bu videoyu paylaşarak tepki gösterdi.

Branco, paylaşımının altında, "Bu görüntüler, Alassai vadisinde askerler tarafından aile ve çocukların olduğu tespit edilen bir köyün hava bombardımanında tamamen yok edilmesini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sihamedi de görüntüleri Macron'un Afganistan'daki varlıklarına ilişkin ifadeleriyle birlikte paylaştı.