Fransız gazeteci Andlauer Macron’u yalanladı!

Gazeteci Andlauer, "Ancak Savunma Bakanlığı, süreci bloke ediyor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.

Savunma Bakanı Florence Parly'nin 10 kadar Afgan çalışandan söz ettiğini belirten Brice Andlauer, "70'ten fazla koruma talep eden var, umarız tarih bu defa tekerrür etmez." ifadelerine yer verdi.