Afganistan'daki şifreleri çözen tarihi fotoğraf! Ronald Reagan, Afgan savaşçıları ağırladı

ABD, Sovyetler Birliği'ni yıkmak için soğuk savaş aparatı olarak Taliban'ı kuracak Afgan savaşçıları kullandı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan 1983'te Beyaz Saray'da ağırladı.
Görsel 2 Şubat 1983'te ABD başkanlarının resmi çalışma salonu olan Oval Ofis'te çekildi. Reagan, "Afgan Özgürlük Savaşçılarıyla" konuşuyor. Yanında İslam tarihi ve Sovyet işgali sırasında Afganlara yardım etmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Michael A. Barry oturuyor.
Ronald Regan Kütüphanesi'nin resmi internet sitesindeki listede, eski ABD Başkanı'nın 1983 yılında Beyaz Saray'da ağırladığı konukların bilgileri yer alıyor.
Prof. Dr. Michael A. Barry