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    • 19.08.2021 17:46
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    Afganistan'daki şifreleri çözen tarihi fotoğraf! Ronald Reagan, Afgan savaşçıları ağırladı

    ABD, 11 ülkeyi dahil edip Afganistan'da 20 yıldır sürdürdüğü savaşı bitirdi. Taliban ülke kontrolünü tekrar ele geçirdi. Oysa ABD'nin işgalci Sovyetler Birliği'ne karşı silah ve para desteği verdiği Afgan militanlar, 1994'te kurulan Taliban'ın temelini oluşturdu. Güney Asya ülkesini radara alan ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan, 1983 yılında Afgan savaşçıları Oval Ofis'te ağırlamıştı. ABD'nin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da yıllar sonra, "Taliban'ın yaptıklarının ve yapacaklarının kökeninde biz varız" itirafında bulunmuştu. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Afganistan’daki şifreleri çözen tarihi fotoğraf

    ABD, Sovyetler Birliği'ni yıkmak için soğuk savaş aparatı olarak Taliban'ı kuracak Afgan savaşçıları kullandı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan 1983'te Beyaz Saray'da ağırladı.

    Görsel 2 Şubat 1983'te ABD başkanlarının resmi çalışma salonu olan Oval Ofis'te çekildi. Reagan, "Afgan Özgürlük Savaşçılarıyla" konuşuyor. Yanında İslam tarihi ve Sovyet işgali sırasında Afganlara yardım etmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Michael A. Barry oturuyor.

    Ronald Regan Kütüphanesi'nin resmi internet sitesindeki listede, eski ABD Başkanı'nın 1983 yılında Beyaz Saray'da ağırladığı konukların bilgileri yer alıyor.

    Prof. Dr. Michael A. Barry

        Konuklar ise soldan sağa Mir Nimetullah, Habib Urrahman Haşemi, Gül-Mohammed, Ömer Babrakzai, Muhammed Suaffor Yusufzai, ve tercüman Feride Ahmedi.

        ABD ile "Afgan Özgürlük Savaşçılarını" bir araya gelmesinin amacı: Sovyet işgalini sonlandırmak...

        KIDEMLİ CIA AJANI "DOKTOR KİRLİ" BEYAZ SARAY'A GETİRDİ

        Henüz 67 yaşındayken 1 Aralık 2005'te Virginia'nın Fairfax şehrinde bulunan bir hastanede felç geçirip şüpheli bir şekilde ölen Gust Avrakotos, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Afganistan masa şefidir.

        Kıdemli CIA ajanı 1980'lerde Sovyetlere karşı yürüttükleri gerilla savaşı sırasında Afgan kabile üyelerinin silahlandırılmasından sorumluydu.

        Avrakotos'un CIA içindeki lakabı Dr. Dirty'di (Doktor Kirli). Lakabından anlaşılacağı üzere kirli işlere bakıyor.

        Kirli aşiret liderlerini Beyaz Saray'a getiren organizasyonu düzenledi.

        Sovyet işgaline karşı "mücahit direnişi" adı altında Afganistan'daki "kasırga harekâtı" sürecinde silahlanma ve saha örgütlenmesini de yönetti.

        CLINTON İTİRAF ETMİŞTİ

        Fox News'ee konuşan ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bakın ne demişti;

        "Sovyetler, Afganistan'ı işgal ettiğinde, Pakistan'a gidip mücahit kuvvetleri oluşturmak, onları Stinger füzeleri ve modern silahlarla donattık. Çünkü. Böylece onların Sovyetler'i Afganistan'dan kovacaklarına inanmıştık. Bu parlak fikrimiz başarılı oldu. Sovyetler Afganistan'dan çekildi.

        Ve sonra Afganistan ve Pakistan'da bu savaş eğilimli fanatik insanları iyi silahlanmış halde bırakarak "hoşça kal" dedik. Sovyetler'in düştüğünü görmekten çok mutluyduk. "Tamam, şimdi iyiyiz, her şey daha iyi olacak" diye düşünüyorduk.

        Şimdi geriye bakıyoruz. 20 yıl savaştığımız insanlar ve onların yaptıklarının, yapacaklarının kökeninde biz varız."

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