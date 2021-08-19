Afganistan'daki şifreleri çözen tarihi fotoğraf! Ronald Reagan, Afgan savaşçıları ağırladı

"Sovyetler, Afganistan'ı işgal ettiğinde, Pakistan'a gidip mücahit kuvvetleri oluşturmak, onları Stinger füzeleri ve modern silahlarla donattık. Çünkü. Böylece onların Sovyetler'i Afganistan'dan kovacaklarına inanmıştık. Bu parlak fikrimiz başarılı oldu. Sovyetler Afganistan'dan çekildi.

Ve sonra Afganistan ve Pakistan'da bu savaş eğilimli fanatik insanları iyi silahlanmış halde bırakarak "hoşça kal" dedik. Sovyetler'in düştüğünü görmekten çok mutluyduk. "Tamam, şimdi iyiyiz, her şey daha iyi olacak" diye düşünüyorduk.

Şimdi geriye bakıyoruz. 20 yıl savaştığımız insanlar ve onların yaptıklarının, yapacaklarının kökeninde biz varız."