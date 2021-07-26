Tunus'ta darbe girişimi! Tunus'taki darbenin arkasında kim var? Birleşik Arap Emirlikleri izi

BAE, FRANSA, İSRAİL; LİBYA'DA İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ

Libya'da Hafter'i açık bir şekilde desteklemesine ve uluslararası arenada Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışmasına rağmen özellikle Fransa, BAE, İsrail ve Mısır denklemi ve bunlara bağlı olarak İsrail ve Yunanistan bir başarı elde edememiştir.

Özellikle BAE'nin görevlendirildiği bu hamlede, BAE medyasındaki analizlere baktığımızda; BAE ve müttefiklerinin çıkar hesabına göre, Tunus'ta demokrasi karşıtı 'eski rejim' unsurlarının yer alacağı yeni bir yönetim biçimi hem demokrasi tecrübesini hem de yeni dış politikayı "hizaya" getirebilir.