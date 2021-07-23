Havana sendromu nedir? Havana sendromu belirtileri nelerdir? Direkt beyni hedef alıyor! 100 kişide...

HAVANA SENDROMU NEDİR?

ABD Ulusal Bilimler Akademisi ABD'li diplomatlarda tespit edilen Havana Sendromu'nun nedenine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. 'Mide bulantısı, baş ağrısı ve dönmesi' gibi belirtilerle kendsini gösteren Havana Sendromu'na, yönlendirilmiş radyo frekanslarının (mikrodalga enerjisi) sebep olduğu belirtildi.



ABD hükûmeti Küba'yı bu semptomlara neden olan belirsiz saldırıları kasten gerçekleştirmekle suçladı. ABD buna yanıt olarak büyükelçiliğindeki personel sayısını minimuma indirdi. 2018'de Çin'deki ABD'li diplomatlar, Küba'da bildirilenlere benzer sorunların yanı sıra, diğer ülkelerde faaliyet gösteren ve bu ülkelerle dünyadaki Rus gizli operasyonlarına karşı koymanın yolları konusunda müzakere eden gizli CIA ajanları bildirdi.

HAVANA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?

En çok merak edilen noktalardan biri de bu hastalığın belirtilerinin ne olduğu yönünde. Bugüne kadar Havana sendromuna yakalananlar kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek düzeyli sesler duyma, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları gibi şikâyetlerde bulundular.