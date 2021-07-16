Almanya Başbakanı Merkel'den Afganistan itirafı: Afganistan'da istediğimiz toplumu inşa edemedik

ABD'nin başkenti Washington'da Biden ile bir araya gelen Merkel, görüşme sonrasında ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Almanya ile ABD'nin birçok sorun konusunda iş birliği yaptığına vurgu yapan Merkel, iki ülkenin Afganistan'daki ortak çabalarına da değindi.
"AFGANİSTAN'DA GÖRÜNMESİNİ İSTEDİĞİMİZ ULUSU İNŞA EDEMEDİK"
Merkel, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik. Yine de iyi bir ortaklıktı." diye konuştu.
BİDEN: HAİTİ'YE ASKER GÖNDERMEK GÜNDEMİMİZDE YOK
Basın toplantısında komünizme ve sosyalizme ilişkin bir soruya yanıt veren Biden, "Komünizm başarısız bir sistemdir, evrensel olarak başarısız bir sistemdir ve sosyalizmi çok yararlı bir ikame olarak görmüyorum." dedi.