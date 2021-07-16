Almanya Başbakanı Merkel'den Afganistan itirafı: Afganistan'da istediğimiz toplumu inşa edemedik

"AFGANİSTAN'DA GÖRÜNMESİNİ İSTEDİĞİMİZ ULUSU İNŞA EDEMEDİK"

Merkel, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik. Yine de iyi bir ortaklıktı." diye konuştu.