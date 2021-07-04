Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği'ne kaldırıldı. Papa'nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

VATİKAN'DAN AÇIKLAMA

Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

Papa'nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi.