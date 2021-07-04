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    • Dünya
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    • 04.07.2021 19:37
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    Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı!

    Son dakika haberleri... Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki rahatsızlık sebebiyle ameliyat için hastaneye kaldırıldı. Vatikan'dan yapılan açıklamada ameliyatın planlı olduğu belirtilirken Papa’nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi.

    İHA
    Papa hastanelik oldu

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kalın bağırsağındaki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

    Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği'ne kaldırıldı. Papa'nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

    VATİKAN'DAN AÇIKLAMA
    Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

    Papa'nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi.

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    Haberler Dünya Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı!