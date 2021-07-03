Son dakika: ABD'de son 24 saatte 497 kişi koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti





155 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 181 milyon 650 binden fazla kişiye ilk doz, 156 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 502 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 687 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.