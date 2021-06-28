Yunanistan mültecilere karşı ses bombasından sonra şimdi de zeplin kaldıracak

Haftalık Yunan Real News gazetesine göre, sığınmacı geçişlerinin önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'nın (FRONTEX) kiraladığı 2 zeplin, Meriç'te Dedeaağaç (Aletsandrupolis) havaalaanı ile Limni Adası'nda konuşlandırılacak. Gerçek zamanlı bilgi toplayabilen Alman-Fransız ortak üretimi (Alman Innovative Navigation ve Fransız CNIM Airspace firmaları) "Eagle Owl" tipi 20 metre uzunluğundaki zeplinlerde radar ve termik kamera bulunuyor. Ege ve Meriç'te 300 metre yükseklikte uçmaları planlanan zeplinlerin menzili ise azami 20 mil (32.1 kilometre).
30 KİLOMETRE DERİNLİK
Haberde, "Zeplinler, Türkiye'yi Ege ve Meriç'te 19 mil (30.5 kilometre) derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebilecek. Dört ay süreyle denenecek zeplinler, gerekli görülürse başka adalara nakledilebilecek" denildi. Yunanistan, 2019 yılında da yine FRONTEX ile işbirliğinde, 28 günlüğüne Sisam Adası'nda konuşlandırılan bir zeplini denemişti. Ancak daha sonra bu projeden vazgeçilmişti. Real News'in haberinde, 2 yıl önceki projeden "FRONTEX'in Türkiye'deki Alman temsilcisinin, Türklerin yoğun şikâyetlerde bulunduklarını bildirmesi üzerine birkaç günde vazgeçildiğini" yazdı. Haberde Türkiye'nin ayrıca, 2 yeni zeplin için de şikâyetlerini FRONTEX'in merkezine ilettiği belirtildi.
TEL ÇİT ONARILDI
Son 4 yılda Ege'de 80 binden fazla sığınmacıyı hayatlarını tehlikeye atma pahasına zorla Türkiye'ye geri iten Yunanistan, Meriç hududunda da "aşılamaz" bir güvenlik duvarı oluşturmaya çalışıyor. Bu çerçevede, Farecik mevkisinde maliyeti 63 milyon Euro olan 26.5 kilometre uzunluğunda ve 4.5 metre yüksekliğindeki çelik parmaklıklı duvarın inşasına hız verildi. Duvarın önümüzdeki aylarda tamamlanması programlanıyor.