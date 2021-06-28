Yunanistan mültecilere karşı ses bombasından sonra şimdi de zeplin kaldıracak

30 KİLOMETRE DERİNLİK

Haberde, "Zeplinler, Türkiye'yi Ege ve Meriç'te 19 mil (30.5 kilometre) derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebilecek. Dört ay süreyle denenecek zeplinler, gerekli görülürse başka adalara nakledilebilecek" denildi. Yunanistan, 2019 yılında da yine FRONTEX ile işbirliğinde, 28 günlüğüne Sisam Adası'nda konuşlandırılan bir zeplini denemişti. Ancak daha sonra bu projeden vazgeçilmişti. Real News'in haberinde, 2 yıl önceki projeden "FRONTEX'in Türkiye'deki Alman temsilcisinin, Türklerin yoğun şikâyetlerde bulunduklarını bildirmesi üzerine birkaç günde vazgeçildiğini" yazdı. Haberde Türkiye'nin ayrıca, 2 yeni zeplin için de şikâyetlerini FRONTEX'in merkezine ilettiği belirtildi.