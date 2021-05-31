Avrupa Birliği Meriç Nehri üzerinden Türkiye'den yasadışı yollarla ülkeye geçmek isteyen göçmenleri durdurmak amacıyla 3 milyar euro harcayarak, Yunanistan sınırında dijital bir bariyer inşa etti.
TÜRKİYE'YE DOĞRU SES BOMBALARI ATILIYOR
Yunan sınır polisi, zırhlı bir kamyondan gelen sağır edici gürültü patlamaları sınırın üzerinden Türkiye'ye doğru yolluyor. Araca monte edilmiş, uzun menzilli akustik cihaz veya "ses topu", küçük bir TV boyutunda olmasına rağmen, bir jet motorunun ses düzeyine sahip. Söz konusu ses topları, göçmenlerin Avrupa Birliği'ne yasadışı yollardan girmesini engellemek için Türkiye ile 200 kilometrelik Yunanistan sınırında çok çeşitli fiziksel ve deneysel metaryerllerden oluşan yeni dijital bariyerin bir parçası olarak öne çıkıyor.
MERİÇ NEHRİ BOYUNCA ÇELİK DUVAR
Bununla birlikte, ABD-Meksika sınırındaki son inşaata benzer yeni bir çelik duvar, Yunanistan ve Türkiye'yi ayıran Meriç Nehri boyunca yaygın olarak kullanılan geçiş noktalarını kapatıyor. Yakındaki gözlem kulelerine uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve çoklu sensörler takılıyor. Ardından elde edilen veriler, yapay zeka analizi kullanılarak şüpheli hareketleri işaretlemek için kontrol merkezlerine gönderiliyor.