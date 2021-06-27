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    • Dünya
    • 28.06.2021 01:54
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    • 28.06.2021 01:54
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    Cerablus'ta YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye Milli Ordusu'nun cephe hattına sızma girişimi engellendi

    Suriye'nin Münbiç ilçesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hattına sızma girişimi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi. Bölücü terör örgütü PKK/YPG, Afrin, Azez, Bab ve Cerablus'a devamlı saldırıyor.

    YPG/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi engellendi

    Halep ilinin Münbiç ilçesindeki YPG/PKK'lı teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin güneyindeki Mahsenli ve Cat bölgelerindeki cephe hattına sızma girişiminde bulundu.

    Cephe hattında nöbet tutan SMO askerlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu teröristlerin sızma girişimi engellendi.

    YPG/PKK'lı teröristler, 24 Haziran'da da Münbiç'in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacur Çayı yakınlarında bulunan SMO hattına sızmaya çalışmış, çıkan çatışmada 4 SMO askeri yaşamını yitirmişti.
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        Haberler Dünya Cerablus'ta YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye Milli Ordusu'nun cephe hattına sızma girişimi engellendi