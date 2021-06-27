Cerablus'ta YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye Milli Ordusu'nun cephe hattına sızma girişimi engellendi

YPG/PKK, 22 Ekim 2019'da Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerine sık sık saldırı düzenliyor.

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