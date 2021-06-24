Köşeye sıkışan Kandil'den teröristlere yeni talimat! İnlerinden çıkamayan PKK kara kara düşünüyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik nokta atışı operasyonları Kandil'i iyice köşeye sıkıştırdı. İnlerinde bile avlanan teröristler SİHA'lardan nasıl kaçacağını kara kara düşünürken Kandil'den yeni bir talimat geldi. İstihbarat kaynakları yerlerinin tespit edilmemesi için mağaralardan dışarı çıkamayan teröristlere 'susun' talimatı verildiğini aktardı. İşte detaylar…
Aralıksız devam eden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları ile örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT, terör örgütünün sözde yöneticilerini nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor.
ÖRGÜTTE PANİK BAŞLADI
Irak'ın Kuzeyinde 18 Mayıs'ta Sofi Nurettin, Mahmur'da 6 Haziran'da Selman Bozkır, 11 Haziran'da Hasan Adır, 22 Haziran'da Süleymaniye'de Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgütte büyük paniğe neden oldu.
Kırsal alanda örgüt içi irtibat zayıfladı. Nokta operasyonlarla büyük darbe alan Kandil, teröristlere yeni bir talimat geldi.
KANDİL'DEN 'SUSUN' TALİMATI
Yerlerinin tespit edilmemesi için mağaralardan dışarı çıkamayan teröristlere 'susun' talimatı verildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre İstihbarat kaynakları, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarının bu talimatla azaldığını belirledi.
Son dönemde örgütün üst düzey yöneticilerine darbe vuruldu.
DURAN KALKAN'DAN HDP'YE EMİR!
Öte yandan TSK'nın başarılı operasyonları ile kaçacak delik arayan PKK'nın tecavüzcüsü Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair planlarını açıkladı.
FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER'İN DEDİKLERİNİN ARKASINDA DURDU
Yaptığı açıklamalarla HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" ifadelerini kullandı.