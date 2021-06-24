Köşeye sıkışan Kandil'den teröristlere yeni talimat! İnlerinden çıkamayan PKK kara kara düşünüyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik nokta atışı operasyonları Kandil'i iyice köşeye sıkıştırdı. İnlerinde bile avlanan teröristler SİHA'lardan nasıl kaçacağını kara kara düşünürken Kandil'den yeni bir talimat geldi. İstihbarat kaynakları yerlerinin tespit edilmemesi için mağaralardan dışarı çıkamayan teröristlere 'susun' talimatı verildiğini aktardı. İşte detaylar…

24.06.2021 13:02 - Son Güncelleme: 24.06.2021 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





