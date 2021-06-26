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    • Dünya
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    • 26.06.2021 23:47
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    Matt Hancock’ın gayri ahlaki görüntülerinin sızdırılmasının ardından İngiltere’nin yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid oldu

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Haberin detayları...

    İHA
    İngiltere’nin yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid oldu

    İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ve Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından patlak veren skandal istifa ile sonuçlanmıştı.

    İngiltere Başbakanlık Ofisi, Hancock'ın istifasının ardından yeni Sağlık Bakanı'nın atandığını duyurdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Hancock'ın yerini Sajid Javid alacak.

    MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

    Yeni İngiltere Sağlık Bakanı Javid, İngiliz siyaseti ve kabinenin yakından tanıdığı bir isim. Ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı olan Javid, bir dönem de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Şubat 2020'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında 4 bakanı görevden almış, İngiltere bütçesini 4 hafta içinde hazırlaması beklenen Javid'e tüm danışmanlarını kovmasını ve Başbakanlık Ofisi'nin danışmanları ile ortak bir ekip kurmasını teklif etmişti. Teklifin ardından Bakan Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu şartları kabul etmeyeceğini belirtmiş, görevinden istifa etmişti.



    HANCOCK'A İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILIYORDU

        Hancock'un, danışmanı Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması İngiliz medyasına bomba gibi düşmüştü. Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ikiyüzlülükle suçlanan eski Sağlık Bakanı, özellikle muhalefetten gelen yoğun bir istifa baskısı altında kalmıştı. Hancock, bugün akşam saatlerinde istifa ettiğini açıklamış, istifasını duyurduğu mektupta özel hayatının koronavirüsün önlenmesinde önemli bir kurala yönelik dikkatleri dağıtmasını istemediğini belirtmişti.

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