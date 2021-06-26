Matt Hancock’ın gayri ahlaki görüntülerinin sızdırılmasının ardından İngiltere’nin yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid oldu

Yeni İngiltere Sağlık Bakanı Javid, İngiliz siyaseti ve kabinenin yakından tanıdığı bir isim. Ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı olan Javid, bir dönem de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Şubat 2020'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında 4 bakanı görevden almış, İngiltere bütçesini 4 hafta içinde hazırlaması beklenen Javid'e tüm danışmanlarını kovmasını ve Başbakanlık Ofisi'nin danışmanları ile ortak bir ekip kurmasını teklif etmişti. Teklifin ardından Bakan Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu şartları kabul etmeyeceğini belirtmiş, görevinden istifa etmişti.





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